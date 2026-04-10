Comando della polizia locale, la segnalazione di Zandonella: “I cittadini entrano dal carraio e vagano senza meta”

“Ho presentato un’interrogazione al Sindaco per chiedere conto di una situazione che da oltre un anno riguarda la sede della Polizia Locale di Piacenza in via Rogerio e che rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto l’Amministrazione Tarasconi sia poco attenta alle esigenze della Polizia Locale.

Oggi, infatti, i cittadini entrano nel Comando passando dal passo carraio riservato ai veicoli di servizio e si muovono all’interno della struttura senza percorsi dedicati, senza indicazioni chiare e senza un controllo strutturato degli accessi. In altre parole, è consentito ai cittadini di vagare all’interno di una sede di polizia, come se si trattasse di un giardino pubblico. Una situazione surreale, che solleva interrogativi seri sul piano della sicurezza e dell’organizzazione.

Tra l’altro, la criticità è nota da tempo e risulta essere stata segnalata sia dalle organizzazioni sindacali del Corpo sia dalla Dirigenza del settore Prevenzione e Sicurezza. Nonostante ciò, la situazione è ancora la stessa, lasciando che questa condizione si protragga da oltre dodici mesi senza una soluzione strutturale.

Questo è il livello di attenzione che l’Amministrazione Tarasconi riserva alla Polizia Locale: parole di circostanza in consiglio comunale, rari incontri del Sindaco e solo con i superiori, il Comando lasciato nelle mani di pochi, ma nei fatti una totale mancanza di risposte concrete. Il risultato è una situazione che mette a rischio la sicurezza del personale e dei cittadini, oltre a dare una immagine di confusione del Comune di Piacenza.

La Polizia Locale è un presidio fondamentale di legalità sul territorio e merita spazi adeguati e modalità di accesso coerenti con il suo ruolo. Per questo, con l’interrogazione, ho chiesto se l’Amministrazione sia pienamente consapevole delle criticità in atto, per quali motivi la situazione si trascini da oltre un anno e quali interventi concreti si intendano finalmente adottare. Ho infine chiesto tempi certi per ristabilire condizioni adeguate di sicurezza e di corretto controllo degli accessi”

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