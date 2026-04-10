Camera di commercio: “Sostanziale equilibrio per l’economia agricola, quotazioni stabili per i prodotti”

La seduta della Camera di commercio dell’Emilia svoltasi a Piacenza il 9 aprile 2026 ha confermato un quadro di sostanziale equilibrio per l’economia agricola locale. Le Commissioni Tecniche, analizzando le rilevazioni degli operatori, hanno delineato un mercato caratterizzato da una solida stabilità, pur in presenza di mirati assestamenti che riflettono le attuali dinamiche di domanda e offerta.

Per quanto riguarda il comparto del bestiame, la scarsità di scambi non ha permesso di certificare nuove quotazioni, mentre il settore dei cereali ha mostrato un andamento prevalentemente stazionario. L’unica nota di flessione ha riguardato la soja, che ha manifestato una certa debolezza perdendo 5,00 euro sia sui valori minimi che sui massimi, attestandosi a un limite di 425,00 euro alla tonnellata.

Il comparto dei foraggi si è presentato calmo ma caratterizzato da alcune flessioni specifiche: il fieno di prato stabile e la paglia di frumento (produzione 2025 in rotoballe e balloni) hanno registrato un calo di 1,00 euro, con la paglia che ha raggiunto un massimo di 9,00 euro al quintale. Più contenuto il ribasso per il fieno di erba medica, che ha perso 50 centesimi su tutte le categorie, arrivando a un tetto di 18,50 euro al quintale.

Nel mercato dei latticini, a fronte della stabilità di burro e Grana Padano, si è distinto il mercato del siero di latte raffreddato ad uso industriale, che con un rialzo di 15 centesimi ha toccato i 2,40 euro al quintale.

Anche il comparto ortofrutticolo ha mantenuto prezzi invariati, fatta eccezione per l’aglio secco piacentino del 2025, il cui valore è salito di 2,00 euro portando il massimo a 490,00 euro al quintale.

Il settore dei vini, infine, ha chiuso la seduta senza alcuna variazione di rilievo.

Il mercato di Piacenza si conferma in una fase di riflessiva tenuta: nonostante i lievi cedimenti di cereali e foraggi, la forza dei prodotti tipici e dei derivati industriali garantisce la stabilità complessiva del listino.

E’ possibile consultare i listini prezzi completi al link seguente: Piacenza

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy