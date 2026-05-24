Successo per la quarta edizione degli Stati generali della Filiera Immobiliare a Piacenza

Si è svolta venerdì 22 maggio, presso la sala convegni di Confindustria Piacenza, la quarta edizione degli Stati generali della Filiera immobiliare, l’importante evento promosso da FIAIP Piacenza. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione strategica di confronto tra istituzioni, professionisti e rappresentanti di categoria, con l’obiettivo di delineare un quadro aggiornato del settore immobiliare, in particolare del territorio piacentino.

Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali, l’incontro è entrato nel vivo. Fabrizio Floriani, Presidente di FIAIP Piacenza in qualità di coordinatore e moderatore delle due tavole rotonde della giornata, ha dato il via al dibattito ringraziando i numerosi collegi professionali intervenuti, insieme ad ANCE, Confedilizia e ai rappresentanti delle istituzioni, sottolineando il valore della sinergia professionale.

“Siamo giunti alla quarta edizione di questo evento, nato per affrontare un momento di significativo cambiamento,” ha dichiarato Floriani. “La collaborazione tra le nostre diverse professionalità può produrre risultati concreti per il bene comune: l’immobile. La casa rimane l’investimento preferito degli italiani, un pilastro fondamentale per la sicurezza e il futuro delle famiglie”. Nel suo intervento, il Presidente ha inoltre ribadito l’importanza di operare scelte consapevoli per garantire un mercato sano, trasparente e protetto da speculazioni.

La prima parte del convegno, dedicata a “Le sfide del presente”, si è focalizzata sulla situazione attuale del mercato, analizzando le criticità strutturali e gli ostacoli ancora da superare. Sono intervenuti al dibattito:

Fabrizio Segalerba , Presidente nazionale FIAIP;

, Presidente nazionale FIAIP; Murizio Croci , Presidente ANCE Regionale;

, Presidente ANCE Regionale; Massimo Toscani , Collegio Notarile di Piacenza;

, Collegio Notarile di Piacenza; Simone Fornasari , Assessore al marketing territoriale del Comune di Piacenza;

, Assessore al marketing territoriale del Comune di Piacenza; Paolo Rizzi , Direttore del L.E.L. dell’Università Cattolica;

, Direttore del L.E.L. dell’Università Cattolica; Antonino Coppolino, Vicepresidente nazionale Confedilizia.

La seconda sessione, ha spostato l’attenzione su “Le traiettorie del futuro”, esplorando nuovi scenari legati all’innovazione e alla sostenibilità, con l’obiettivo di garantire la tenuta del valore degli immobili nel tempo. Hanno portato il loro contributo tecnico:

Fabrizio Segalerba , Presidente nazionale FIAIP;

, Presidente nazionale FIAIP; Gianmario Scaravella, Collegio Geometri di Piacenza;

Collegio Geometri di Piacenza; Martina Sogni , Vice Presidente Ordine Architetti Piacenza;

, Vice Presidente Ordine Architetti Piacenza; Alberto Braghieri , Presidente Ordine Ingegneri Piacenza;

, Presidente Ordine Ingegneri Piacenza; Maurizio Mazzoni, per gli Amministratori Condominiali CORAM

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