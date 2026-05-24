“Radici, storie di donne”, la Commissione delle Elette dà voce alla memoria femminile

Una mattinata intensa, carica di emozione e memoria condivisa quella che si è svolta il 23 maggio in occasione della presentazione del progetto “Radici, storie di donne”, promosso dalla Commissione speciale delle Elette del Comune di Piacenza in collaborazione con ASP Città di Piacenza.

L’iniziativa nasce con un obiettivo tanto semplice quanto profondo: raccogliere e custodire le testimonianze delle donne ospiti della casa di riposo e pensionato Vittorio Emanuele, donne che hanno attraversato un intero secolo di storia e che, attraverso i loro racconti, restituiscono frammenti autentici di vita, sacrifici, cambiamenti sociali, affetti e memoria.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti dell’amministratore delegato di ASP, dottor Chiozza, e della direttrice dottoressa Bocchi, che hanno sottolineato il valore umano del progetto. In particolare, la direttrice ha evidenziato come la Commissione speciale delle Elette non si sia limitata a una semplice visita istituzionale, ma abbia scelto di entrare realmente in relazione con le ospiti della struttura, ascoltandone le storie e raccogliendone le esperienze con sensibilità e partecipazione.

Successivamente la presidente della Commissione delle Elette, Gloria Zanardi, ha illustrato il percorso che ha portato alla nascita del progetto, spiegandone lo spirito e il significato culturale e sociale. Un lavoro fatto di ascolto, vicinanza e attenzione verso una memoria femminile spesso silenziosa ma preziosissima.

L’atmosfera si è fatta ancora più intensa quando alcune componenti della Commissione hanno accompagnato il pubblico nella lettura di stralci del libro, introducendo i presenti dentro le vite e i ricordi delle protagoniste. Momenti particolarmente toccanti, capaci di creare un clima di grande partecipazione emotiva.

Nel corso della mattinata si sono tenuti anche i ringraziamenti ufficiali al Comune di Piacenza e all’assessora Serena Groppelli per il sostegno dato all’iniziativa, così come agli sponsor e alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha contribuito alla realizzazione del progetto e delle attrezzature necessarie. Presente anche Giovanni Menzani di Officine Gutenberg, che ha collaborato alla realizzazione del progetto editoriale.

La mattinata si è conclusa con l’inaugurazione della mostra collegata al progetto: un percorso visivo ed emotivo che ha ulteriormente amplificato la forza dei racconti raccolti. Un’iniziativa che ha saputo emozionare profondamente i presenti e che restituisce dignità, voce e valore alle storie di donne che rappresentano un patrimonio umano e collettivo da non dimenticare.

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