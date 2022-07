Perde il controllo del trattore e si getta dal mezzo in corsa, agricoltore ferito a Vernasca – FOTO

Mancava poco alle 14 di questa mattina è un uomo di 73 anni residente nel comune di Vernasca (PC) stava lavorando con il trattore nel suo podere, nella frazione di Comini; quando per cause in corso di accertamento dagli organi di Polizia Giudiziaria intervenuti, il mezzo agricolo ha preso velocità ed è iniziato a scendere verso vallo. L’ uomo a quel punto si è buttato dal terrore, ma nel salto ha riportato trauma agli arti inferiori e superiori. Il 118, allertato dalla moglie, invia sul posto l’ambulanza e l’automedica di Fiorenzuola, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Alfeo e i Vigili del fuoco. Fortunatamente l’uomo non è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Il personale 118 arrivato sul posto ha richiesto l’attivazione dell’elicottero 118 di Parma. L’anestesista del mezzo di soccorso avanzato, dopo valutazione ha trasportato il vernaschino all’ospedale di Piacenza in codice di media gravità.