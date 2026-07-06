Successo per il Circuito dei Castelli del CVSP, tra gioielli a quattro ruote e location da favola

Una giornata caldissima e le ferie già iniziate, almeno per qualcuno. Ma al cuore non si comanda e un nutrito gruppo di appassionati ha risposto con entusiasmo al tradizionale evento Circuito dei Castelli organizzato dall’ASD Club Veicoli Storici Piacenza con il patrocinio del Comune di Gossolengo. Dalle prime ore della mattina, Piazza Roma a Gossolengo ha ospitato un’esposizione di veri e propri gioielli a quattro ruote: circa quaranta vetture di ogni epoca e stile hanno impreziosito il salotto della cittadina, all’ombra del Municipio.

Un appuntamento al quale nemmeno il sindaco Andrea Balestrieri ha voluto rinunciare. Il primo cittadino non ha mai fatto mancare il proprio supporto al CVSP, garantendo da sempre sostegno e collaborazione: anche per questo motivo, in segno di gratitudine, il club ha voluto donare al primo cittadino un pregiato volume dedicato alla storica casa automobilistica Maserati, rappresentata all’evento da una grintosissima GranSport V8. Ad affiancare la portabandiera del Tridente altre autentiche pietre miliari dell’automotive italiano: tra queste, solo per citarne alcune, le mitiche Lancia Aurelia e Lancia Gamma, l’iconica Fiat Multipla del ’58, la leggendaria Balilla. Senza contare l’affascinante Alfa Romeo Montreal e l’inconfondibile Alfa Romeo Spider “Duetto”. Ma non solo tributi all’Italia: immancabili le Mercedes e le Porsche del passato, SLK e Carrera in prima linea.

Alle 10 in punto, poi, la partenza del tour: da Gossolengo a Gragnano, passando per Borgonovo, Castel San Giovanni, fino a Chignolo Po, in provincia di Pavia, per una visita guidata al maestoso castello del paese. Le vetture ordinatamente disposte al cospetto del maniero, all’interno del parco, hanno offerto un colpo d’occhio unico: non a caso, numerosi visitatori e passanti hanno ceduto al fascino dei motori di una volta e hanno colto la palla al balzo per ammirare questi pezzi unici di storia. Infine, ritorno a Borgonovo per il pranzo in compagnia al Ristorante 412.

Una sessantina gli iscritti, come sempre provenienti anche da altre province come Parma, Genova, Milano: gli eventi organizzati dal CVSP si confermano decisamente attrattivi proprio perché in grado di offrire giornate indimenticabili tra buona compagnia, ottima cucina e location decisamente entusiasmanti. Il tutto garantendo una preziosa vetrina per il nostro territorio. Insomma, l’ennesimo successo firmato ASD Club Veicoli Storici Piacenza.

“Una splendida giornata. La visita guidata al castello è stata molto apprezzata: un monumento importante, enorme e imponente. Siamo rimasti davvero a bocca aperta”, spiegano i membri del club. “I partecipanti sono rimasti soddisfatti anche del pranzo: ringraziamo sia i titolari del castello di Chignolo Po, sia i gestori del Ristorante 412: hanno sinceramente arricchito la nostra giornata”.

“Teniamo a ringraziare anche il sindaco Andrea Balestrieri, una persona squisita e da sempre molto disponibile con il nostro club. Siamo felici di averlo omaggiato con un libro dedicato a Maserati e siamo felici che abbia apprezzato questo nostro presente”.

Prossimo appuntamento il 25 luglio per la grande Grigliata. Partenza da Quarto di Gossolengo e destinazione Perino per una giornata in compagnia che promette di essere davvero indimenticabile.

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