Da martedì 7 luglio parte il nuovo Fascicolo sanitario elettronico: “Più semplice e immediato”. Ecco cosa cambia

Il portale del Fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova: da martedì 7 luglio, infatti, sarà online la nuova versione web della piattaforma dove ogni cittadino e cittadina può già oggi prenotare esami, scaricare referti o completare gran parte delle operazioni relative alla propria salute.

La nuova veste del Fse fa parte dei progetti finanziati tramite i fondi Pnrr. Contestualmente, comunque, resterà attiva anche l’attuale versione del portale in modo che l’utente possa scegliere quale utilizzare. Nei prossimi mesi, inoltre, è previsto il rilascio di una nuova app che andrà a sostituire quella attuale.

“Il Fascicolo sanitario elettronico diventa sempre di più il punto di accesso unico ai propri dati clinici e ai servizi digitali, favorendo una maggiore integrazione tra ospedale, territorio e medicina di prossimità- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-: è uno strumento destinato a diventare ancora più centrale nel percorso di cura di ogni cittadino e cittadina. Stiamo continuando a investire con determinazione, anche grazie ai fondi Pnrr, nella telemedicina, che rappresenta uno degli assi strategici della sanità del futuro, perché grazie alle tecnologie possiamo seguire meglio i pazienti cronici, ridurre gli spostamenti non necessari, garantire un’assistenza più capillare anche nelle aree più periferiche e rafforzare il ruolo dell’assistenza territoriale”.

Cosa cambia nella nuova versione

La piattaforma, completamente rinnovata nell’architettura e nel design, è pensata come un’interfaccia unica e intuitiva per accompagnare il cittadino nella gestione della propria salute. Non si tratta, dunque, solo di un semplice aggiornamento grafico del portale: cambia l’architettura informativa, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente e rafforzare il ruolo del cittadino, che può accedere ai propri servizi sanitari in modo più semplice, immediato e consapevole. Il nuovo portale diventa così un punto unico di accesso digitale sul tema salute che integra servizi, informazioni e documenti in un ambiente più ordinato, intuitivo e sicuro.

Le principali novità introdotte sono due. Una home page di accesso al servizio, oggi coerente con l’identità grafica degli altri portali della Regione Emilia-Romagna e integrata con informazioni, supporto e assistenza sull’utilizzo del Fse. E la funzione ‘Taccuino personale’: uno spazio digitale dedicato alla gestione autonoma delle informazioni personali relative alla salute e uno strumento pensato per favorire una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva nella gestione del proprio percorso di cura. Grazie a questa nuova sezione, il cittadino può, infatti, inserire, consultare e organizzare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute.

Si aggiungono poi la possibilità di visualizzare referti relativi a prestazioni erogate fuori regione e la progressiva integrazione di documenti sanitari prodotti da strutture private, convenzionate e non convenzionate.

Progettato con e per le cittadine e i cittadini

Il rilascio del nuovo portale rappresenta il risultato di un percorso di co-progettazione sviluppato a livello nazionale, con un’attenzione particolare all’usabilità e alla semplicità di utilizzo. La nuova piattaforma è stata ottimizzata attraverso test mirati con l’obiettivo di garantire un’esperienza più intuitiva e accessibile con una grafica rinnovata e uniforme sul territorio nazionale.

Sicurezza e continuità del servizio

L’accesso al Fascicolo sanitario elettronico continua a essere garantito attraverso i sistemi di identità digitale: Spid, Carta di identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns) . La sicurezza e la protezione dei dati sanitari restano una priorità, attraverso strumenti di autenticazione conformi agli standard previsti.

Modalità di rilascio

Per accompagnare al meglio i cittadini nel passaggio alla nuova versione del Fse, è previsto unperiodo di transizionedurante il quale il vecchio e il nuovo portale web saranno disponibili in parallelo. Il rilascio della nuova app è programmato per l’autunno. Questo percorso, che richiede i tempi tecnici necessari, è indispensabile per garantire la totale compatibilità con gli store digitali, la massima accessibilità per ogni categoria di utente e, soprattutto, la sicurezza dei dati sensibili trattati.

I numeri del Fascicolo sanitario elettronico in Emilia-Romagna

Secondo i dati aggiornati a marzo 2026, in Emilia-Romagna il 93% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione del Fse, per un totale di oltre 4 milioni di Fascicoli consultabili dai professionisti sanitari. È la percentuale più alta tra tutte le regioni italiane a fronte di una media nazionale del 45%. Sempre in Emilia-Romagna il Fascicolo è stato consultato negli ultimi 3 mesi dal 65% dei cittadini (media nazionale del 31%); inoltre è utilizzato da 3.300 medici di medicina generale su un totale di 3.333. Nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2023 e il 30giugno 2026, il sistema ha registrato oltre 241 milioni di accessi e oltre 308 milioni di documenti consultati.

L’andamento del progetto e il confronto delle performance regionali con i dati nazionali possono essere monitorati attraverso il portale ufficiale di monitoraggio disponibile al seguente link: https://monitopen.fse.salute.gov.it/usage

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