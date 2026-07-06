Con il concerto in memoria del giovane Carlo Rasi raccolti 9.400 euro per la ricerca

Si è tenuto lo scorso 30 giugno, a Piacenza, il concerto organizzato dall’associazione “Il Viaggio di Carlo”. Evento in memoria di Carlo Rasi, scomparso a soli 14 anni ad agosto 2025.

L’evento

L’evento è stato accompagnato da un’iniziativa solidale su GoFundMe con cui sono stati raccolti 9.400 euro per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. In particolare al Laboratorio di Ricerca della Struttura di Osteoncologia, Sarcomi dell’Osso e dei Tessuti Molli e Terapie Innovative.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, l’Esercito Italiano e alcuni donatori, è stato un’occasione per ricordare, a quasi un anno dalla scomparsa, il giovane piacentino, che amante dello sport, della vita, dell’avventura e dei viaggi.

“I sarcomi – scrivono gli organizzatori dell’iniziativa – sono tumori rari che colpiscono spesso bambini e ragazzi: i fondi scarseggiano e c’è un disperato bisogno di nuove cure”.

“La vostra donazione – spiegano – sosterrà direttamente il progetto di ricerca del Rizzoli per lo sviluppo di modelli tridimensionali e biostampa 3D, che permette di testare farmaci personalizzati su cellule derivate direttamente dai pazienti, cercando una risposta – aggiungono – per chi non reagisce alla chemioterapia tradizionale con l’unico obiettivo di migliorare le probabilità di guarigione”.

Più di 90 donatori hanno contribuito alla campagna. Si può donare tramite il link https://www.gofundme.com/f/un-concerto-per-la-ricerca-sui-sarcomi-istituto-rizzoli-mj5vs

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy