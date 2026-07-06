Con il concerto in memoria del giovane Carlo Rasi raccolti 9.400 euro per la ricerca

Si è tenuto lo scorso 30 giugno, a Piacenza, il concerto organizzato dall’associazione “Il Viaggio di Carlo”. Evento in memoria di Carlo Rasi, scomparso a soli 14 anni ad agosto 2025.
L’evento
L’evento è stato accompagnato da un’iniziativa solidale su GoFundMe con cui sono stati raccolti 9.400 euro per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. In particolare al Laboratorio di Ricerca della Struttura di Osteoncologia, Sarcomi dell’Osso e dei Tessuti Molli e Terapie Innovative.
Il concerto, organizzato in collaborazione con il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, l’Esercito Italiano e alcuni donatori, è stato un’occasione per ricordare, a quasi un anno dalla scomparsa, il giovane piacentino, che amante dello sport, della vita, dell’avventura e dei viaggi.
“I sarcomi – scrivono gli organizzatori dell’iniziativa – sono tumori rari che colpiscono spesso bambini e ragazzi: i fondi scarseggiano e c’è un disperato bisogno di nuove cure”.
“La vostra donazione – spiegano – sosterrà direttamente il progetto di ricerca del Rizzoli per lo sviluppo di modelli tridimensionali e biostampa 3D, che permette di testare farmaci personalizzati su cellule derivate direttamente dai pazienti, cercando una risposta – aggiungono – per chi non reagisce alla chemioterapia tradizionale con l’unico obiettivo di migliorare le probabilità di guarigione”.
Più di 90 donatori hanno contribuito alla campagna. Si può donare tramite il link https://www.gofundme.com/f/un-concerto-per-la-ricerca-sui-sarcomi-istituto-rizzoli-mj5vs