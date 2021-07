SuperCoppa Serie A2: si parte il 12 settembre con il Derby Assigeco-Bakery

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa di Serie A2 2021 Old Wild West.

I biancorossi sono inseriti nel girone “giallo”, insieme a Pallacanestro Cantù, Blu Basket Treviglio e Assigeco Casalpusterlengo.

Per l’esordio della stagione ci sarà già aria di derby, infatti la prima gara ufficiale della stagione 2021-2022 si svolgerà il 12/09/2021 al Palabanca.

Al torneo partecipano le 28 squadre iscritte al Campionato di serie A2 che verranno divise in gironi da 4 squadre incontrandosi nella fase di qualificazione in tre gare di solo andata. Accedono alla Final Eight 2021 le sette squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata.

In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri

1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone

2) quoziente canestri generale del proprio girone

3) sorteggio.

Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2021 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi.

Le Final Eight si disputeranno da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in sede ancora da definire.

Prima giornata il 12 settembre

Assigeco Casalpusterlengo – Bakery Piacenza

Pallacanestro Cantù – Blu Basket Treviglio

Seconda giornata il 15 settembre

Bakery Piacenza – Pallacanestro Cantù

Blu Basket Treviglio – Assigeco Casalpusterlengo

Terza giornata il 19 settembre

Pallacanestro Cantù – Assigeco Casalpusterlengo

Blu Basket Treviglio – Bakery Piacenza