Tagliaferri (FdI): “De Pascale in tour a Piacenza, il festival della supercazzola”

“De Pascale in tour a Piacenza: il festival della supercazzola”. Sono le parole di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

La nota di Giancarlo Tagliaferri

Apprezzo sinceramente la sensibilità, il senso della misura (o del ridicolo) e la delicatezza politica nell’aver mantenuto ristretto a pochi accoliti il tour tra i territori tanto sbandierato dall’ufficio comunicazione del neo governatore.

Nell’aver evitato di chiamare i rappresentanti del centrodestra, che a Piacenza rappresentano la maggioranza dei cittadini, de Pascale ha mostrato senso della misura e anche una certa furbizia per le parole che sarebbe andato a pronunciare in tale incontro. Circondato da una schiera di suoi fedeli del Pd, il governatore voluto da Bonaccini e proveniente da quella Ravenna campionessa regionale nel consumo scriteriato di suolo è venuto a dirci che “Piacenza è baricentrica rispetto ai rapporti con le altre Regioni confinanti”.

Nel ringraziare De Pascale per la lezioncina di geografia che già conoscevamo bene, ci chiediamo cosa volesse dire con il termine baricentrica. Forse un lapsus freudiano sul modello pluricentrico che si ridusse a favori ai soliti amici proposto dall’altro ravennate che fu governatore della Regione Vasco Errani? O forse è solo un termine roboante usato per riempirsi la bocca? E quali sono i problemi del territorio caro governatore?

E’ al corrente delle problematiche infrastrutturali, dei fondatissimi timori sulla sicurezza del territorio e sul sostegno alle eccellenze agroalimentari della zona? Quattro battute, un accenno allo sviluppo dei collegamenti con le regioni limitrofe (forse si vuole ulteriormente potenziare l’insediamento dei grandi centri logistici che già insistono in zona?), una mezza uscita su “un nuovo tipo di turismo” e niente di più. Niente sul nuovo ospedale e sulla rete sanitaria territoriale, niente sul territorio se non qualche cenno sullo sviluppo urbanistico del capoluogo (ma qualcuno caro De Pascale l’ha informata sui perduranti problemi urbanistici in cui si dibatte la giunta Tarasconi?) e tante parole già sentite sulla strategicità di Piacenza.

Caro governatore De Pascale, nel ringraziarla per l’accortezza che ha mostrato nei confronti di Fratelli d’Italia che è forza politica seria e concreta e che mai si sarebbe prestata a questo penoso show, consiglio a lei e ai suoi colleghi di partito piacentini la visione di un capolavoro della cinematografia italiana dal titolo “Amici Miei”. In particolare, le consiglio la visione della scena in cui un mirabile Ugo Tognazzi si cimenta con la famosa scena della supercazzola. Ecco, se ha presente a cosa io mi stia riferendo, sappia che i piacentini sanno riconoscere questo tipo di uscite e, come anche lei ben sa, sanno reagire di conseguenza.