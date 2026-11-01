Temporale e forte vento sul Piacentino, ramo si stacca e travolge le auto parcheggiate in via Abbondanza

Violento temporale su Piacenza e provincia, con piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Il maltempo ha provocato danni e disagi in diverse zone del territorio. Particolarmente colpita la zona di Lugagnano Val d’Arda, interessata da una fitta grandinata, mentre in città un grosso ramo si è staccato da un albero ed è precipitato su alcune automobili parcheggiate in via Abbondanza, causando danni ingenti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha interessato sia il capoluogo sia diverse aree della provincia, con fenomeni particolarmente intensi.

Nella zona di Lugagnano si è verificata una grandinata, mentre in Val Nure, con l’abbassamento delle temperature, la pioggia si è trasformata in nevischio.

Disagi anche a Piacenza, dove le violente raffiche di vento hanno provocato la caduta di un grosso ramo in via Abbondanza. Il ramo si è spezzato da un albero ed è finito sulle vetture parcheggiate lungo la strada, danneggiandole pesantemente.

Fortunatamente, al momento dell’accaduto, a bordo dei veicoli coinvolti non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza l’area. Le squadre sono state impegnate anche negli interventi necessari a fronteggiare le criticità provocate dal maltempo nelle diverse zone del territorio.