Controlli straordinari nelle zone sensibili della città: 311 persone identificate, un 18enne nei guai per droga

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità.

La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana dei servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, servizio straordinario interforze.

Controlli alla stazione ferroviaria, sul pubblico passeggio e in centro

L’azione ad alto impatto e i servizi straordinari di controllo hanno interessato, in particolar modo, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Sono stati svolti accurati controlli nella zona della stazione ferroviaria, il pubblico passeggio e le vie del centro cittadino.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato in totale 311 persone. Di questi 94 cittadini stranieri e 62 soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.

Hashish, sanzionato un cittadino tunisino di 18 anni

All’esito dei vari controlli un cittadino tunisino di 18 anni, con vari precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 in quanto detentore di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Prevenzione e sicurezza urbana, l’attività della Polizia di Stato

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sicurezza urbana volte ad intensificare la presenza della Polizia di Stato sul territorio.