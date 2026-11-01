Mister Rastelli dopo la sconfitta del Nibbiano al “Garilli”: “Nel secondo tempo non siamo più riusciti a gestire il pallone” AUDIO

1 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Sport
Mister Rastelli dopo la sconfitta del Nibbiano al "Garilli": "Nel secondo tempo non siamo più riusciti a gestire il pallone" AUDIO

Il tecnico ai microfoni di RADIO SOUND dopo l’incredibile ko al “Garilli”

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