Franzini dopo Piacenza – Nibbiano 3-2: “Nel secondo tempo la miglior versione della mia squadra di quest’anno” AUDIO

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico biancorosso dopo l’incredibile rimonta dei biancorossi nel derby con il Nibbiano: “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché dopo il 2-0 non era facile recpuerare la gara contro un avversario del genere. Nel secondo tempo ho visto il miglior Piacenza di quest’anno”

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