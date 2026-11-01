Franzini dopo Piacenza – Nibbiano 3-2: “Nel secondo tempo la miglior versione della mia squadra di quest’anno” AUDIO

1 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Arnaldo Franzini dopo Piacenza Nibbiano

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico biancorosso dopo l’incredibile rimonta dei biancorossi nel derby con il Nibbiano: “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché dopo il 2-0 non era facile recpuerare la gara contro un avversario del genere. Nel secondo tempo ho visto il miglior Piacenza di quest’anno”

Cap Service NovDic26

La partita

Piacenza – Nibbiano 3-2, che rimonta per i biancorossi!

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