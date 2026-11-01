Piacenza – Nibbiano 3-2, che rimonta per i biancorossi!

Il Piacenza va sotto di due reti nell’inedito derby contro la capolista Nibbiano, ma riesce a ribaltare il risultato davanti agli oltre 4.000 tifosi del “Garilli”. A firmare la clamorosa rimonta sono Raffini, Putzolu e Bassani, quest’ultimo decisivo per l’impatto avuto sulla gara.

I biancorossi, schierati con il classico 4-4-2, con Ferri regolarmente in campo e la coppia Raffini-Mustacchio in attacco nella prima frazione, tengono in mano il pallino del gioco, ma senza riuscire a rendere concreto il proprio possesso palla. La prima vera occasione, alla mezz’ora, è degli ospiti. Un lancio lungo permette a Grasso di presentarsi davanti a Bruno: è il preludio al vantaggio del Nibbiano. Al 32’, Castignaro raggiunge il fondo e mette un pallone in mezzo sul quale Grasso anticipa tutti sul primo palo, firmando di testa l’1-0.

In avvio di ripresa il Piacenza parte forte e costruisce due nitide occasioni da gol con Raffini e lo stesso Putzolu. Poi, però, arriva l’errore clamoroso di Mustacchio che, in fase di disimpegno, serve involontariamente Grasso, bravo a non sbagliare e a firmare il raddoppio. Al 62’ il Piacenza riesce comunque a riaprire la partita: Hasanaj perde un pallone sanguinoso in fase difensiva e Raffini ne approfitta, accorciando le distanze. Franzini prova a cambiare l’inerzia del match inserendo Bassanini e passando al 4-2-4. La partita cambia completamente volto e i biancorossi trovano il pareggio all’80’: è Putzolu a insaccare, sfruttando un cross del neoentrato. Ma non è finita. A completare la rimonta ci pensa Bassani, che mette la ciliegina sulla torta di una prestazione maiuscola: un magnifico tiro a giro che lascia di sasso Guerci e fa esplodere il “Garilli”. Una vittoria in rimonta clamorosa, il cui valore va ben oltre i tre punti conquistati.

Le formazioni ufficiali

Piacenza Calcio (4-4-2): Bruno; Putzolu, Milani, Ferri, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini. All Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Barba, Panaioli, Capelli

Nibbiano e Valtidone (3-5-2): Guerci, Tambussi, Alcibiade, Boccenti, Patitucci, Panigada, Hasanaj, Boschetti Castagnaro, Lancellotti, Grasso. All. Rastelli

A disposizione: Taina, Caneva, Suardi, Filiciotto, Palesi, Mencagli, Pajonk, Zoli, Minasola

Primo tempo

Piacenza in maglia completamente rossa, maglia azzurra per gli ospiti.

3′ Scambio tra Putzolu e Mustacchio, il centrocampista adattato a terzino destro vede il suo cross deviato in corner. Sugli sviluppi Milani prova il colpo di testa schiacciato, ma Guerci non ha nessuna difficoltà a bloccare la palla.

Grasso con un tunnel supera Rrapaj, poi prova il tiro dai 20m, non ha problemi Bruno.

12 ‘Rrapaj trova la devizione di Alcibiade. Secondo corner per il Piacenza. La rincorsa di Rrapaj, il Nibbiano recupera la sfera sugli sviluppi.

13′ Sugli sviluppi di un calcio di punizione Rrapaj la mette in mezzo per Mustacchio: l’attaccante del Piacenza prova a coordinarsi ma il pallone si alza abbondantemente sopra la traversa.

Poledri serve Mustacchio che però spara alto.

17′ Prima grande occasione della partita: lancio per Grasso che si trova da solo davanti a Bruno. Bravissimo il portiere del Piacenza a trovare il tempo dell’uscita e chiudere lo specchio al goleador avversario.

22′ Primo corner per il Nibbiano. Colpo di testa di Mustacchio ad uscire.

30′ Ammonito Mazzaglia che commette un fallo tattico per impedire la ripartenza del Nibbiano

31′ Pericolo per il Piacenza. Lancellotti prova il tiro, c’è la deviazione di un giocatore del Piacenza e Bruno tocca e mette in corner.

32′ Nibbiano in vantaggio: cross di Castignaro che dopo aver lasciato sul posto Tremolada guadagna il fondo e serve Grasso: colpo di testa dell’attaccante che anticipa tutti sul primo palo e trafigge Bruno. Piacenza – Nibbiano 0-1.

34′ Mustacchio entra in area da destra, si accentra, prova il tiro, ma Guerci non si fa sorprendere.

36′ Terzo calcio d’angolo per il Nibbiano. Pallone centrale, Boschetti la mette sul secondo palo, poi Poledri la rinvia lunga.

Ora il Piacenza è in grande difficoltà.

Fine primo tempo. Piacenza – Nibbiano 0-1. Al momento decide il gol di Grasso al 32′.

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due formazioni.

47′ Calcio di punizione molto defilato sulla sinistra per il Piacenza. Sugli sviluppi Tremolada prova a calciare dal limite: palla abbondantemente sopra la traversa

50′ altra punizione interessante per il Piacenza, 5 metri fuori dall’area, defilata sulla destra. Tutto il Nibbiano in area. Poledri la mette sul secondo palo, Putzolu la rimette in mezzo, poi il Nibbiano libera.

51′ Terzo corner per il Piacenza. Ora i biancorossi spingono sull’acceleratore. Colpo di testa di Putzolu e miracolo di Guerci.

Quarto corner per il Piacenza. Mazzantini prova il cross, ma viene ribattuto.

Colpo di testa di Raffini e altro miracolo di Guerci

57′ Esce Tremolada ed entra Capelli. Esce Mazzaglia ed entra Bassanini. Di fatto il Piacenza passa al 4-2-4.

Adesso è un assedio del Piacenza.

58′ Quinto corner per i biancorossi. Poledri dal limite, poi c’è il colpo di testa di Milani: stavolta è tutto facile per Guerci

59′ Errore di Mustacchio in disimpegno e Grasso si ritrova a tu per tu con Grasso. Devastante il goleador del Nibbiano che non perdona. Piacenza – Nibbiano 0-2.

62′ Questa volta l’errore lo fa il Nibbiano. Hasanaj snaglia il disimpegno e Raffini accorcia. Piacenza – Nibbiano 1-2.

65′ Colpo di testa di Raffini, palla fuori misura.

Traversone di Bassanini, Musacchio prova addirittura il tiro al volo. La palla si impenna.

70′ Nel Nibbiano entra Caneva per Castignaro

71′ Altro colpo di testa di Putzolu con Guerci che respinge ancora.

75′ Entra Finiciotto esce Lancellotti. Entra Minasola per Grasso

77′ settimo corner per il Piacenza. Rrapaj la mette in mezzo, poi il pallone rimpalla su un giocatore del Nibbiano e finisce tra le braccia di Guerci.

Ottavo corner per il Piacenza. Poledri si incarica della battuta dal settore di destra. Pallone centrale, colpo di testa ad uscire.

80′ Al terzo tentativo Putzolu trova il gol di testa!! Piacenza – Nibbiano 2-2: bellissimo cross di Bassanini dalla sinistra, colpo di testa di Putzolu per il 2-2.

88′ Tiro a giro di Bassanini che ribalta la partita. Piacenza – Nibbiano 3-2

Finisce qui!!!

Il pre gara