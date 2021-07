Tennistavolo Cortemaggiore: Barani e Roncallo convocate per l’Europeo U18 a Zagabria

Non poteva terminare nei migliori dei modi la stagione agonistica del tennistavolo Cortemaggiore. Dopo la regolare attività agonistica, il sodalizio magiostrino si tinge nuovamente d’azzurro grazie alla duplice convocazione nella nazionale giovanile U18 di Barani e Roncallo.

La rosa della nazionale U18, oltre alle due magiostrine, sarà composta da Jamila Laurenti, Arlia Nicol e Miriam Carnovale. Per tali Europei Arianna e Valentina, dopo aver partecipato al doppio stage di preparazione fisica in quel di Terni e a Trieste, termineranno la preparazione prima si spostarsi in Zagabria.