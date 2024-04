Tennistavolo – Cortemaggiore battuto nello scontro diretto, in B1 sale Milano

Ultima di campionato nei campionati a squadre di Tennistavolo Cortemaggiore per la stagione 2023-2024. In casa Teco tutti gli occhi erano puntati sullo scontro diretto al vertice in serie B-2 maschile nazionale. La classifica parlava chiaro: Milano prima, seconda a due lunghezze la Teco Cattina, che con Negro, Sazonov, Ferrini e il giovanissimo Calarco ha dato battaglia; ma nuovamente gli assi italo/cinesi Yang Min e Pan Qin hanno fermato il Corte, sconfitto per 5-3.

“Il secondo posto darebbe la possibilità di fare domanda per la B1 ma non faremo richiesta, va bene così. Per noi è stata un’altra ottima stagione nei campionati a squadre: in ogni formazione abbiamo potuto contare su importanti punti di riferimento che hanno valorizzato i giovani”.

Serie B2

SILVER MILANO-TECO CATTINA 5-3

PAN QIN – SAZONOV 2-3 11-4/11-6/7-11/8-11/10-12

FAMA’ – FERRINI 1-3 5-11/ 5-11/15-13/9-11

YNAG MIN – NEGRO 3-0 11-7/11-5/11-7

FAMA’ – SAZONOV 0-3 5-11/5-11/8-11

PAN QIN – NEGRO 3-0 11-7/11-7/11-9

YANG MIN – FERRINI 3-1 13-11/11-9/6-11/11-9

FAMA’ – CALARCO 3-0 14-12/11-9/11-9

YANG MIN – SAZONOV 3-2 15-17/11-5/11-5/7-11/11-9

CLASSIFICA FINALE

1 SILVER MILANO PUNTI 28 (PROMOSSA IN B-1)

2 TECO CATTINA 24

3 MARCO POLO BRESCIA 20

4 BRUNETTI CASTELGOFRREDO 14

5 KLAUS MONTICHIARI 10

6 VILLA ROMANO 10

7 PANILOLAB BAGNOLESE 4 (RETROCESSA IN C-1)

8 HAMMERS NERVIANO 2 (RETROCESSA IN C-1)

Gli altri campionati

SERIE C-1 NAZIONALE

GIARA FERRARA – TECO FUMARA 5-3

Cortemaggiore (Dernini, Milza, Molinari, Armani) già promosso da tre giornate in serie B-2

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA CORTEMAGGIORE PUNTI 26 (PROMOSSA IN B-2 NAZIONALE)

2 GIARA FERRARA 20

3 COBI MDONE 16

4 VERGATI SARMEOLA PD 14

5 BATTISTINI PARMA 12

6 ROSSETTO VERONA 12

7 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 6 (RETROCESSO IN C-2 REGIONALE)

8 POVIGLIO RE 0 (RETROCESSO IN C.2 REGIONALE)

Le serie regionali

SERIE C-2 REGIONALE

FERVAL REGGIO EMILIA – TECO CATTINA 5-4

(Colombi, Baroni, Armani, Ghizzoni)

CLASSIFICA

1 FERVAL REGGIO EMILIA PUNTI 28 (PLAY OFF PER LA C-1 NAZIONALE)

2 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 24 (PLAY OFF PER LA C-1 NAZIONALE)

3 SERMIDE 18

4 PFM MODENA 14

5 CDR MODENA 12

6 DYNAMIS CASTELFRANCO MO 8

7 NETTUNO BOLOGNA 6 (PLAY OUT)

8 ESI PIACENZA 2 (RETROCESSO IN D-1 REGIONALE)

SERIE D-1 REGIONALE

FORTITUDO BOLOGNA – TECO FUMARA 3-5

(Rossi, Ela Azri Ylliass, El Aazri Mohamed, Bragadini)

CLASSIFICA

1 IL SALE PARMA PUNTI 24 (PROMOSSA IN C-2 REGIONALE)

2 POVIGLIO RE 24 (PLAY OFF)

3 TECO FUMARA CORTEMAGGIORE 22

4 PREMIX S.POLO TORRILE PR 12

5 FORTUTUDO BOLOGNA 10

6 BOLOGNA 10

7 CASALGRANDE RE 10

8 ARSENAL RE 0 (RETROCESSO IN D-2 REGIONALE)

SERIE D-2 REGIONALE

REGGIO EMILIA – TECO FUMARA 3-5

(Ferrini, Miserotti, Cacioli El Aazri)

CLASSIFICA

1 L§L S.POLO DI TORRILE 26 (PROMOSSA IN D-1)

2 TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE 24 (PROMOSSA IN D-1)

3 REGGIO EMILIA 16

4 ESI PIACENZA 14

5 VALNURE PC 14

6 BATTISTINI PARMA 10

7 VILLA D’ ORO MODENA 6 (RETROCESSO IN D-3 REGIONALE)

8 AUDAX RE 0 (RETROCESSO IN D-3 REGIONALE)

SERIE D-3 REGIONALE

ESI PIACENZA-TECO FUMARA 1-5

(Armani, Grandi, Beduca, Guaragni, Dodi, Vacca, Dernini)

CLASSIFICA

1 ARSENAL CADELBOSCO RE PUNTI 26 (PROMOSSA IN D-2 REGIONALE)

2 TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE 24 (PROMOSSA IN D-2 REGIONALE)

3 S.PAOLO PARMA 18

4 EDIL 73 RE 14

5 VALNURE PC 12

6 ESI PIACENZA 6

7 PREMIS S.POLO DI TORRILE 6

8 METALPARMA 4