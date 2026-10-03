Tennistavolo – Curti vince il Master Over 80, Ashyrova convocata per la Coppa CONI

Fine settimana importante per il tennistavolo di Cortemaggiore, con il club magiostrino protagonista in diverse attività, sia nel settore veterani e seniores sia in quello giovanile.

CURTI G. LUCA VINCE IL MASTER OVER 80 A CASAMASSIMA (BA)

Grande risultato per il veterano G. Luca Curti, portacolori della TECO Cortemaggiore, che ha conquistato il primo posto nel singolare Over 80 al Torneo Nazionale Master Veterani, disputato a Casamassima, in provincia di Bari.

Curti ha superato la concorrenza di un lotto di atleti di grande esperienza, conquistando una prestigiosa vittoria a livello nazionale.

Classifica finale Over 80:

Curti G. Luca – TECO Cortemaggiore Bianco Giovanni – Fiaccola Messina Clemente Alfredo – Casamassima Iannone Michele – Casamassima

Un successo importante che conferma il valore e la competitività del movimento veterani della TECO Cortemaggiore.

ASHYROVA NASTASIA CONVOCATA PER LA COPPA CONI

Dal 5 al 7 ottobre si svolgerà a Bari la Coppa CONI, uno degli appuntamenti più importanti dello sport giovanile a livello nazionale, che vedrà la partecipazione delle rappresentative regionali nelle diverse discipline olimpiche.

Per il tennistavolo, la rappresentativa dell’Emilia-Romagna sarà composta da:

Ashyrova Anastasia – TECO Cortemaggiore

– TECO Cortemaggiore Cucchi Linda – Maior Bologna

– Maior Bologna Sacchi Riccardo – Maior Bologna

– Maior Bologna Vacariuc Maxim – Reggio Emilia

Tecnico: Andrea Dil Tomba.

Grande soddisfazione, quindi, in casa TECO Cortemaggiore per la convocazione di Anastasia Ashyrova, giovane atleta della categoria Under 14, chiamata a rappresentare l’Emilia-Romagna in questa importante manifestazione nazionale.

Un fine settimana, dunque, ricco di soddisfazioni per la TECO Cortemaggiore, protagonista con i suoi atleti sia nel settore veterani sia in quello giovanile.