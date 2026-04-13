Serie B – Testa a testa per tre quarti, poi Legnano ha la meglio su Bakery Piacenza

Una buona Bakery Piacenza tiene testa a Legnano per tre quarti, poi cede nel periodo conclusivo ed esce sconfitta 84-72 alla Soevis Arena. Per i ragazzi di coach Salvemini ottime prove di Giannone, 26 punti, e Bocconcelli, 19, oltre ad Abba che chiude con 14.
Il cammino dei biancorossi riprende mercoledì 15 aprile con il turno infrasettimanale e un’altra trasferta sul campo di Logiman Orzinuovi.
La cronaca della gara
Stepanovic con due triple accelera subito per Legnano, Korlatovic e i due canestri di Bocconcelli tengono la Bakery a -1. Biancorossi che inseguono nella lotta a rimbalzo, ma restano a contatto con i tiri da fuori di Giannone e Dore e un’altra conclusione a bersaglio di Bocconcelli. I giovani della Bakery danno il loro contributo a fine quarto: Korlatovic trova una grande stoppata, la bomba di Beccari vale il 24-19 dopo 10’.
Abba risponde a Pirovano a inizio secondo e poi si fa sentire sotto canestro, specialmente in fase offensiva. Legnano prova a scappare sul +8, il gioco da tre punti di Bocconcelli e la nuova tripla di Giannone in transizione però riportano Piacenza a una sola lunghezza di distanza sul 40-39. L’imprecisione al tiro rallenta il gioco dei ragazzi di Salvemini, sotto 49-43 all’intervallo.
Knights tenuti a bada a inizio terzo quarto nonostante il tentativo di accelerata, anche grazie a un Giannone che con la tripla tocca quota 18 punti. Ma è tutto il gruppo piacentino ad alzare il livello in difesa con un grande lavoro di squadra.
Si segna relativamente poco e si va spesso dalla lunetta, dove i tiri liberi del solito Giannone valgono il -3 sul 56-59 a 2’ dalla fine del periodo. Il numero 1 è eccezionale anche poco dopo, segnando di nuovo e subendo il fallo per il 64-61 prima del quarto conclusivo.
Le nobili intenzioni Bakery non vanno di pari passo con il risultato nei 10 minuti finali. Oboe e Scali indirizzano lo strappo dei padroni di casa, Piacenza non segna e a 5’ dalla fine si ritrova in doppia cifra di svantaggio. Abba nel cuore dell’area tenta il possibile per limitare la fuga di casa, ma Stepanovic e Cizauskas sfruttano l’esperienza per sbarrare la porta. I piacentini non trovano più la via del canestro e si devono arrendere 84-72.
Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, mercoledì 15 aprile alle ore 20.30, in casa di Logiman Orzinuovi.
SAE Scientifica Soevis Legnano-Bakery Piacenza 84-72
(24-19, 49-43, 64-61)
SAE Scientifica Soevis Legnano: Scali 11, Oboe 20, Stepanovic 16, Sodero 6, Mastroianni 12, De Capitani 2, Riva, Quinti 2, Bellini 2, Pirovano 3, Cizauskas 10, Veronese. All. Piazza
Bakery Piacenza: Dore 2, Giannone 26, Lombardi, Bocconcelli 19, Korlatovic 4, Morvillo, Beccari 3, Salvaderi N.e, Borriello 2, Banella 2, Abba 14, Scardoni. All. Salvemini