Trofeo regionale di tiro a segno per i Corpi di Polizia Locale, le squadre e gli agenti premiati

Si è concluso oggi, con le premiazioni che hanno visto presenti anche la sindaca Katia Tarasconi e il questore Ivo Morelli accanto al comandante Mirko Mussi, il 1° Trofeo regionale di tiro a segno patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e rivolto al personale in servizio armato dei Corpi di Polizia Locale, Intercomunale e Provinciale. Alla gara, organizzata presso il Poligono di via Del Pontiere 4, sede della locale sezione TSN con cui il Comando di via Rogerio ha collaborato per l’organizzazione, ha fatto il proprio esordio anche la squadra della Polizia Locale di Piacenza, che nonostante la recentissima costituzione ha ottenuto un meritorio quarto posto in classifica tra i nove team che si sono contesi la vittoria finale, plaudendo inoltre a ben due tiratrici nelle prime tre posizioni della graduatoria individuale donne.

Categoria a squadre

Nella categoria a squadre, sul gradino più alto del podio è salito il trio composto da Lorenzo Brina, Simone Ricchello e Matteo Nanni per la Polizia Locale di Cesenatico, seguiti da Giovanni Bricchi, Marco Villaggi e Matthias Dall’O’ della Polizia Locale Unione Val Nure Val Chero. Medaglia di bronzo per il team della Polizia Locale di Bologna, con Maurizio Casari, Riccardo Ciocca e Paolo Tolomelli. La classifica finale, dopo il piazzamento al 4° posto della Polizia Locale di Piacenza con Emanuele Crucitti, Chiara Pizzasegola e Dario Baruffaldi, ha visto in 5° posizione la squadra della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, seguita dalla Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia (Re) e, al 7° posto, dalla Polizia Locale dell’Unione Alta Valnure. Ottavi e noni in graduatoria, rispettivamente, gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena (Bo) e della Polizia Locale di Pontenure.

Le tiratrici

Quattordici, invece, le tiratrici in competizione per la categoria individuale donne, che ha premiato il Comando di Piacenza con la vittoria di Chiara Pizzasegola e il bronzo di Ornella Simoni, mentre il secondo posto è andato a Giuliana Maschi dell’Unione Val Nure Val Chero. Ben 58, infine, i contendenti nella sezione individuale maschile, che ha visto salire sul podio, nell’ordine, Lorenzo Brina della Polizia Locale di Cesenatico, Giovanni Bricchi dell’Unione Val Nure Val Chero e Giuseppe Perra della Polizia Locale di Rimini. Tra i partecipanti a questa categoria erano presenti, infatti, anche agenti di Corpi che non hanno gareggiato in squadra: oltre alla città felliniana, erano rappresentati anche la Polizia Provinciale di Forlì-Cesena e la Polizia Locale di Coli.

Dalla Polizia Locale di Piacenza si rinnova il ringraziamento alla sezione cittadina del Tiro a Segno Nazionale, ai rappresentanti delle istituzioni che hanno preso parte alla cerimonia di premiazione, al comandante Mussi e a tutti i colleghi che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, sotto il profilo organizzativo e iscrivendosi alla competizione.