Tragedia aerea della Besurica, nel 19esimo anniversario il ricordo delle vittime 

Nel diciannovesimo anniversario della tragedia aerea che coinvolse il cargo C130 di Air Algerie precipitato all’estrema periferia di Piacenza, in località Cà degli Ossi, il 13 agosto 2006, non è mancato il consueto omaggio che l’Amministrazione comunale tributa al comandante Abdou Mohamed, al co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e al tecnico di bordo Moustafa Khadid, deponendo un mazzo di fiori presso la stele commemorativa in via Marzioli, alla Besurica.

E nel cuore del quartiere, come sempre, la parrocchia di San Vittore ha dedicato alle vittime il ricordo della comunità, durante la messa delle 18 cui ha preso parte la sindaca Katia Tarasconi, che poco prima ha sostato per alcuni minuti presso il monumento che porta il nome dei membri dell’equipaggio.

Sincera commozione

“Con sincera commozione – sottolinea la sindaca Tarasconi – ci ritroviamo oggi per ricordare il tragico incidente aereo avvenuto diciannove anni fa alla periferia della nostra città e per rinnovare l’abbraccio ideale della comunità piacentina ai familiari delle vittime, cui ci sentiamo profondamente vicini. Il ricordo di quella tragica notte rimane vivido nella nostra memoria collettiva e ci accompagna ancora oggi, nella consapevolezza che a Piacenza fu risparmiato un disastro di proporzioni ancor più gravi”.

“Il nostro pensiero va innanzitutto ai tre membri dell’equipaggio che persero la vita in quel tragico evento: il comandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid, ai loro cari e alle loro famiglie, che hanno dovuto affrontare il dolore incommensurabile della perdita”.

“Con uguale intensità esprimiamo la nostra riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, con coraggio, prontezza e abnegazione, intervennero nei minuti e nelle ore successive – le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le associazioni di primo soccorso e i volontari – nel tentativo, purtroppo vano, di salvare i tre uomini a bordo, mettendo in sicurezza l’area e tutelando l’incolumità di tutti i cittadini”.

