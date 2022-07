Cade mentre è in sella alla propria moto, muore un uomo di 71 anni. I fatti sono accaduti questa notte nei pressi di Varzi, in provincia di Pavia. L’uomo, originario di Borgonovo, stava viaggiando in moto quando, intorno alle 3, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili i soccorsi, per il centauro non c’è stato nulla da fare.