Travolto da un furgone mentre attraversa Corso Europa, grave un uomo di 63 anni

Travolto da un furgone, grave un 63enne. I fatti sono accaduti questa mattina in Corso Europa. L’uomo stava attraversando la strada nei pressi dell’angolo con via Gorra quando, per motivi da chiarire, un furgone lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118.

Il 63enne ha riportato un grave trauma cranico e i sanitari lo hanno condotto al pronto soccorso dopo avergli prestato le prime cure del caso sul posto. Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso.