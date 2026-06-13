Tutor, Piacenza Summer Camp al via tra pochi giorni: una escape room per aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro

Mancano ormai pochi giorni al via di “Piacenza Summer Camp 2026 – Escape Room: fai la tua scelta consapevol_mente!”, l’innovativo percorso gratuito dedicato agli studenti delle scuole superiori piacentine che si trovano ad affrontare una delle decisioni più importanti del proprio percorso: scegliere cosa fare dopo il diploma.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, è stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede della Scuola di formazione Tutor, alla presenza di alcuni partner che sostengono il progetto. Un’occasione per illustrare obiettivi e contenuti di un percorso che punta a fornire ai giovani strumenti concreti per orientarsi tra università, percorsi professionalizzanti e mondo del lavoro.

“Spesso, infatti, gli studenti arrivano agli ultimi anni delle superiori con dubbi e incertezze sul proprio futuro – ha sottolineato l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi -. Per questo, per il terzo anno organizziamo ‘Piacenza Summer Camp’ , che propone una metodologia originale e coinvolgente basata sull’utilizzo dell’Escape Room educativa, capace di far emergere attitudini, competenze trasversali e interessi personali attraverso attività pratiche e dinamiche”.

Le sfide che attendono i partecipanti non sono semplici giochi: missioni spaziali, indagini aziendali e situazioni di crisi simulate diventano occasioni per mettere alla prova capacità di problem solving, comunicazione, collaborazione e gestione dello stress. Attraverso momenti di confronto e riflessione guidata, gli studenti potranno acquisire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri stili di apprendimento. “Per i nostri ragazzi è proprio un’occasione da non perdere” ha commentato Giorgia Babini dell’ufficio scolastico provinciale e referente consulta studentesca durante l’incontro con la stampa a cui hanno preso parte anche la direttrice di sede di Tutor Benedetta Benzi e

Gabriele Scagnelli, consigliere provinciale con delega alle politiche giovanili che ha evidenziato come “la Provincia di Piacenza investa da tempo in occasioni di incontro tra il mondo della scuola, della formazione e del lavoro”.

A garantire qualità e valore formativo al progetto è una rete di partner composta dalla Scuola di formazione Tutor, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Politecnico di Milano, dal Comune di Piacenza, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Provincia di Piacenza ed Enaip.

Il percorso si svilupperà dal 18 giugno al 3 luglio per un totale di 40 ore ed è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. Le prime 20 ore saranno dedicate alle attività di Escape Room e ai successivi debriefing, durante i quali i partecipanti analizzeranno le dinamiche vissute e i ruoli assunti all’interno del gruppo. Seguiranno visite e attività presso gli atenei partner, con laboratori, incontri con docenti e tutor universitari.

Il programma prevede inoltre approfondimenti sui percorsi ITS Academy, IFTS e AFAM, oltre a momenti di confronto diretto con imprenditori e giovani professionisti che racconteranno le competenze oggi più richieste dal mercato del lavoro.

“Come Tutor continuiamo a fare la propria parte per intercettare e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone e del territorio – ha dichiarato il presidente di Tutor Andrea Capellini -. Lo facciamo mettendo a frutto la rete di collaborazione con enti, istituzioni, scuole, università e realtà formative che continuiamo a coltivare e rafforzare. In questo caso forniamo uno strumento utile ai nostri ragazzi e ragazze per colmare un gap ancora presente nell’orientamento post diploma”.

Per informazioni è possibile contattare la Scuola di formazione Tutor al numero 0523 456603 oppure scrivere agli indirizzi giorgia.foletti@tutorspa.it e marcello.delliantoni@tutorspa.it. Aggiornamenti e dettagli sono disponibili anche sul profilo Instagram @tutor_formazione.

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