Volley – Gas Sales Piacenza: il giovane francese Daniel Iyegbekedo torna in biancorosso

Daniel Iyegbekedo vestirà la maglia di Gas Sales Piacenza anche nella prossima stagione. Dopo aver salutato qualche settimana fa la società biancorossa per fare ritorno in Francia, il giovane centrale biancorosso torna a Piacenza per essere nuovamente protagonista con la maglia biancorossa.

Classe 2007, Daniel Iyegbekedo, alto due metri e otto centimetri, nel dicembre scorso per alcuni giorni si era allenato al PalabancaSport agli ordini di coach Dante Boninfante grazie al progetto della France Avenir, una sorta di Club Italia francese, che nel periodo delle vacanze dà la possibilità ai suoi giovani talenti di fare uno stage all’estero. E poi in gennaio 2026 era arrivato a Piacenza per sopperire alle assenze di Robertlandy Simon e Gianluca Galassi e chiudere la stagione agli ordini di Boninfante.

Durante la stagione ha dato un importante contributo alla causa biancorossa collezionando tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto e Coppa Cev 23 presenze e 89 punti realizzati di cui 66 in attacco, 21 muri e 2 ace. Attualmente è impegnato con la nazionale francese nella VNL.

Nell’estate del 2025 ha vinto il Mondiale Under 19 con la maglia della Francia, venendo premiato come miglior centrale della manifestazione e la scorsa stagione con la maglia di Gas sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto la Cev Volleyball Cup.

Daniel Iyegbekedo

“Sono molto contento di tornare a Piacenza e continuare a giocare in una squadra competitiva e giovane. A Piacenza mi sono trovato davvero bene, sono cresciuto tanto sia come giocatore che come persona e non vedo l’ora di riprendere a lavorare in un ambiente davvero buono. Darò il massimo per avere più spazio possibile in campo e aiutare la squadra a raggiungere nuovi ed importanti traguardi. La vittoria in CEV Volleyball Cup è un ricordo ancora vivo in me”.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Il ritorno di Daniel ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro svolto la scorsa stagione. È arrivato dal France Avenir, la formazione che milita nella Serie A2 francese, e in pochi mesi ha compiuto un percorso di crescita straordinario, conquistando un posto in SuperLega e diventando titolare della nazionale francese. Oggi Daniel è uno dei migliori talenti europei nel ruolo di centrale e siamo davvero felici di riaverlo con noi. Il suo ritorno è stato fortemente voluto da entrambe le parti: c’era la volontà reciproca di ritrovarsi e di proseguire insieme un percorso che lo scorso anno ha dato risultati importanti e che siamo convinti possa regalarci ancora grandi soddisfazioni.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy