Torna “Un Po di Attenzioni”, il 27 settembre torna la pulizia delle sponde del Po alla scala di risalita dei pesci di Isola Serafini

Torna “Un Po di Attenzioni” con un nuovo appuntamento dedicato alla cura e alla valorizzazione del grande fiume Po.

Domenica 27 settembre, dalle 10,30 alle 12.30, ad Isola Serafini, Legambiente Piacenza ed Emilia Romagna e Plastic Free Piacenza ed Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Monticelli d’Ongina, organizzano una nuova giornata di pulizia delle sponde del Po, dopo le importanti raccolte realizzate nel 2025.

L’iniziativa punta a rimuovere i numerosi rifiuti accumulati lungo il fiume, in particolare plastiche trasportate dalla corrente e trattenute in prossimità dello sbarramento della centrale idroelettrica di Isola Serafini ed effettuare un monitoraggio nel tempo dei rifiuti presenti lungo le sponde in una stessa area.

Il ritrovo per i volontari è fissato alle ore 10,15 davanti all’ingresso della Scala di Risalita ed avvio della pulizia alle 10,30. Si consiglia abbigliamento sportivo, pantaloni lunghi e scarpe comode. Guanti e materiale per la raccolta saranno forniti dagli organizzatori. In caso di pioggia l’evento verrà rinviato.

L’evento si inserisce nel progetto “PoSalvaMare”, promosso dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nato per contrastare l’inquinamento da plastica che raggiunge il mare e contribuire al miglioramento della qualità delle acque del Po. L’iniziativa si svolge inoltre all’interno della Riserva Mab Unesco Po Grande, istituita per tutelare habitat, biodiversità e il fiume come patrimonio condiviso.

Parola d’ordine della giornata sarà “un fiume di attenzioni”: perché il Po ha bisogno di nuovi gesti concreti di cura, tutela e partecipazione. La pulizia delle sponde presso la Scala di Risalita vuole essere anche un’occasione per riscoprire Isola Serafini, il paesaggio del grande fiume e le sue ricchezze ambientali, turistiche ed enogastronomiche.

Info: social Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza