Eolico a Ferriere, Murelli: “Oltre 12 mila firme dimostrano che il territorio vuole essere ascoltato”. La senatrice ha accolto la delegazione di amministratori e cittadini al ministero dell’Ambiente dove sono state consegnate le osservazioni contro l’installazione degli aerogeneratori.

«Oggi ho accolto, a Roma, al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la delegazione di amministratori, cittadini e rappresentanti delle associazioni del territorio piacentino che ha consegnato le osservazioni sul progetto del parco eolico di Ferriere. Ho voluto essere al loro fianco per ribadire, ancora una volta, la vicinanza alle istanze del territorio e il diritto delle comunità locali a essere ascoltate nei processi decisionali che riguardano il loro futuro». Lo dichiara la senatrice della Lega, Elena Murelli.

«Le oltre 12.000 firme raccolte contro il progetto – continua Murelli – rappresentano un segnale forte che le istituzioni non possono ignorare. Non siamo di fronte a una contrapposizione ideologica alle energie rinnovabili, ma alla richiesta di una transizione ecologica che sia davvero sostenibile, rispettosa dell’ambiente, del paesaggio e delle persone che vivono e custodiscono questi territori».

La senatrice, che ha seguito la vicenda fin dall’inizio in prima persona, sottolinea come «le osservazioni presentate costituiscono un contributo tecnico e approfondito al procedimento di Valutazione di impatto ambientale e meritano di essere esaminate con la massima attenzione. La transizione energetica è una sfida che condividiamo, ma deve essere programmata con equilibrio, individuando aree realmente idonee e senza compromettere territori di straordinario valore ambientale, naturalistico e paesaggistico».

«Continuerò a seguire con attenzione l’iter del progetto, portando nelle istituzioni le ragioni del territorio piacentino. Difendere l’ambiente significa anche tutelare la biodiversità, le attività agricole, il turismo e l’identità delle nostre montagne».

«Ringrazio la sindaca di Ferriere, Carlotta Oppizzi e il vice sindaco Paolo Scaglia, gli amministratori, le associazioni, i comitati e tutti i cittadini che con impegno e determinazione hanno raccolto oltre 12.000 firme e predisposto osservazioni puntuali e documentate. La partecipazione è un valore della democrazia e il confronto con i territori deve sempre rappresentare il punto di partenza di ogni scelta».

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