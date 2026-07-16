Una nuova sala polifunzionale in Questura grazie al sostegno della Banca di Piacenza – AUDIO

Una nuova sala polifunzionale a disposizione della Polizia di Stato all’interno della Questura di Piacenza. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Banca di Piacenza, che ha contribuito alla riqualificazione di un ambiente destinato a diventare sala stampa, sala briefing e spazio dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori.

Il Questore ha ringraziato il contributo fondamentale fornito dalla Banca di Piacenza che ha consentito di rimettere a nuovo la stanza con l’acquisto di nuovi arredi e in particolare l’abbellimento della stessa con l’esposizione di quattro stampe su tela rappresentative di luoghi più importanti della comunità piacentina: Piazza Sant’Antonino, Piazza Cavalli, Palazzo Farnese e Piazza Duomo. I colori della stanza richiamano quelli della Polizia di Stato e, nelle foto, sono state rappresentate solo alcune autovetture di servizio, raccogliendo in quegli scatti, simbolicamente, tutti i poliziotti della Questura di Piacenza.

La Sala verrà anche utilizzata per le riunioni con il personale della Questura e con le altre forze di polizia in occasione dei tavoli tecnici.

L’INAUGURAZIONE

La nuova struttura è stata presentata dal questore Gianpaolo Bonafini, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

“Abbiamo realizzato questo progetto in collaborazione con la Banca di Piacenza, che lo ha sostenuto – ha spiegato Bonafini –. Si tratta di una sala stampa che sarà anche sala riunioni per incontri interforze e tavoli tecnici, ma allo stesso tempo ospiterà le attività di aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato. È una sala multifunzione, più accogliente e più adatta alle esigenze della Polizia di Stato, oltre a rappresentare un luogo di incontro con le istituzioni e gli enti che collaborano quotidianamente per la sicurezza del territorio”.

Il legame tra la polizia e il territorio è sottolineato da un gruppo di suggestive fotografie che mostrano le auto di servizio “in posa” davanti ad alcuni simboli della città: la Basilica di Sant’Antonino, Palazzo Gotico, Palazzo Farnese e Piazza Duomo.

Il ruolo della Banca di Piacenza

Soddisfazione anche da parte della Banca di Piacenza. Il direttore generale Angelo Antoniazzi ha spiegato come l’iniziativa rientri nella missione dell’istituto di credito di sostenere il territorio e le sue istituzioni.

“Come banca del territorio partiamo da un principio semplice: l’interesse collettivo è anche il nostro interesse. Per questo riteniamo naturale metterci al servizio di un’istituzione che garantisce un bene fondamentale come la sicurezza. È un modo per ringraziare la Polizia di Stato per il lavoro svolto ogni giorno e per quello che continuerà a fare a beneficio di tutta la comunità”.

La nuova sala rappresenta così un ulteriore tassello nella collaborazione tra la Questura e la Banca di Piacenza, con l’obiettivo di mettere a disposizione spazi più moderni e funzionali per le attività operative, istituzionali e formative della Polizia di Stato.

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