Fossati Serramenti, i sindacati ottengono il premio di risultato: “Traguardo importante”

Un importante traguardo nelle relazioni sindacali e nella valorizzazione dell’impegno dei Lavoratori quello raggiunto nei giorni scorsi da UGL, CGIL e CISL. Le tre single sindacali hanno condiviso infatti, per la prima volta nella storia di Fossati Serramenti, l’istituzione del premio di risultato.

Gli accordi, firmati a giugno con tutte e tre le Aziende del gruppo Fossati Serramenti, storica azienda del territorio piacentino, prevedono che, proporzionalmente al raggiungimento di specifici obiettivi di crescita, i Lavoratori ottengano un premio, fino a un massimo pari a un’ulteriore mensilità, al fine, come riportato sui verbali, “di promuovere un maggior coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e distribuire una parte dei benefici derivanti”.

L’introduzione del premio di risultato, frutto del confronto tra le parti, testimonia l’efficacia dell’azione sindacale e rappresenterà un riconoscimento concreto dell’impegno dei Lavoratori.

Il premio di risultato costituisce inoltre un passo avanti verso un sistema di lavoro sempre più orientato verso la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’Azienda, dove la crescita dell’impresa avviene di pari passo alle condizioni economiche dei dipendenti.

Pino De Rosa, Segretario UGL, dichiara: “La contrattazione di secondo livello è il meccanismo attraverso il quale si può ovviare al problema dei salari non in linea con il costo della vita anche grazie ai benefici fiscali e contributivi previsti dalla recente normativa.”

Per il Segretario della FILCTEM-CGIL, Marco Efori, “il PdR è il primo passo per un miglioramento economico per tutti lavoratori del Gruppo Fossati. Questo accordo risulta ancora più significativo viste le difficoltà e le incertezze dei mercati e della congiuntura internazionale.”

Alessandra Panci, FEMCA CISL, dichiara: “la contrattazione di secondo livello rappresenta uno strumento fondamentale per favorire la crescita condivisa tra lavoratori e aziende. Per i lavoratori significa poter valorizzare l’impegno, la produttività e il benessere attraverso accordi che rispondono alle specifiche esigenze del contesto aziendale. Per le imprese, invece, costituisce un’opportunità per migliorare la competitività, incentivare la partecipazione, rafforzare il clima organizzativo e premiare i risultati raggiunti.”

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