Volley, Serie B – Canottieri Ongina, in posto quattro c’è ancora Davide Ruggeri

Terza stagione giallonera all’orizzonte per Davide Ruggeri, schiacciatore classe 2003 originario di Cremona che anche nella prossima annata vestirà i colori della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile.
Le parole del giocatore
“La scelta di rimanere è stata facile, dettata dalla consapevolezza che questo progetto abbia ancora molto da dire. Sono felice che la maggior parte dei miei compagni sia rimasta: non è scontato trovare spogliatoi così affiatati. Il gruppo che abbiamo creato quest’anno è qualcosa di raro e spero che anche i nuovi innesti possano percepire la stessa cosa. Guardando indietro alla scorsa stagione, vedo un percorso di crescita importante. Abbiamo affrontato momenti complicati e vissuto qualche rammarico, ma abbiamo anche colto grandi soddisfazioni; tutto questo ci ha permesso di costruire una consapevolezza diversa, sia come singoli sia come collettivo”.
Quindi aggiunge. “Ciò che conta davvero, oggi, è lo sguardo rivolto al futuro. Personalmente, ci auguro di conservare questo orgoglio profondo: quella voglia sana di non accontentarsi mai di quanto fatto finora. Sappiamo di avere le carte in regola per fare bene, ma sentiamo anche il desiderio e la responsabilità di alzare ulteriormente l’asticella. Siamo pronti a rimetterci in gioco con ancora più determinazione, per migliorare e raggiungere nuovi traguardi nella prossima stagione.”