Tommaso Cabrini, portiere classe 2007, torna al Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare il ritorno in rossonero di Tommaso Cabrini, portiere classe 2007, che farà parte della rosa per la stagione sportiva 2026/2027.
Cabrini torna a Fiorenzuola dopo l’importante esperienza maturata nella scorsa stagione con la Pontenurese, formazione con cui è stato protagonista nel campionato di Eccellenza Emilia-Romagna, mettendosi in evidenza per affidabilità, personalità e qualità tra i pali.
Il suo rientro rappresenta un investimento su un giovane portiere del territorio, già legato ai colori rossoneri e pronto a proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia dell’U.S. Fiorenzuola 1922.