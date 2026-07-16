Tommaso Cabrini, portiere classe 2007, torna al Fiorenzuola

16 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
tommaso Cabrini
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U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare il ritorno in rossonero di Tommaso Cabrini, portiere classe 2007, che farà parte della rosa per la stagione sportiva 2026/2027.

Cabrini torna a Fiorenzuola dopo l’importante esperienza maturata nella scorsa stagione con la Pontenurese, formazione con cui è stato protagonista nel campionato di Eccellenza Emilia-Romagna, mettendosi in evidenza per affidabilità, personalità e qualità tra i pali.

Il suo rientro rappresenta un investimento su un giovane portiere del territorio, già legato ai colori rossoneri e pronto a proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia dell’U.S. Fiorenzuola 1922.

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