Un’altra aggressione a un agente al carcere di Novate. Narducci: “Misura colma, secondo episodio in due giorni”

Un Agente di Polizia Penitenziaria è stato aggredito stamattina all’interno del reparto detentivo del carcere di Piacenza. A denunciarlo è il sindacato Uspp.

Trasportato in ospedale, all’agente sono stati dati 10 giorni per le ferite riportate.

Un’altra aggressione a un agente al carcere di Novate. Il Comunicato USPP

Un detenuto africano , al rientro dai passeggi ha dato uno schiaffo all’agente colpendolo al volto , che rimasto incredulo, ha subito avvisato la sorveglianza che subito interveniva. L’episodio a meno di due giorni fa, dove un altro agente è stato colpito alle spalle da un detenuto marocchino ubriaco. L’episodio odierno è l’apice di una “ escalation” di ulteriori episodi di violenza ingiustificabile , verso gli agenti delle novate.

Gli agenti in servizio presso la struttura piacentina, afferma GENNARO NARDUCCI , Coordinatore Interregionale dell’ Emilia Romagna e Marche USPP , sono ben addestrati e preparati, e sanno come bloccare un detenuto senza usare violenza, evitando di fargli male. Adesso la misura è colma, ci aspettiamo delle risposte forti e immediate da chi è deputato a darle e , la USPP, come sempre , sara’ vigile a che cio’ avvenga preannunciando anche la possibilita’ di dichiarare lo stato di agitazione e portare le nostre preoccupazioni presso le opportune sedi, conclude la nota della USPP.