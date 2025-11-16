Cambiamento climatico, sit-in di partiti e associazioni: “Chiediamo alla giunta impegni concreti”

16 Novembre 2025 Redazione FG Attualità
Riceviamo e pubblichiamo la nota a nome e firma congiunta delle forze politiche e associative in calce, per una mobilitazione organizzata per lunedì 17 Novembre alle ore 14:40 in Piazza Mercanti (in occasione del Consiglio Comunale cittadino) avente ad oggetto il sostegno alla COP 30 – Conferenza mondiale sui Cambiamenti Climatici – per chiedere azioni concrete di contrasto ai cambiamenti climatici anche in ambito locale.

Promotori:

Alternativa per Piacenza, Europa Verde, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista

Associazioni aderenti:

Legambiente, Italia Nostra, Attac, Comitato Pertite, Friday For Future, Piacenza Mosaico, Piacenza Cittadella, ACLI, La cura del bosco

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

Dimostriamo che anche Piacenza sostiene la COP 30 e chiede un’azione immediata. La lotta al cambiamento climatico è nelle nostre mani.

La Conferenza mondiale sul Clima (COP 30) in corso in Brasile non è solo una questione per i governi. Le decisioni sulla riduzione delle emissioni e l’adattamento climatico dipendono anche dalle amministrazioni locali, compresa Piacenza, e dai nostri comportamenti. La COP 30 è un banco di prova per ogni città.

Chiediamo al Consiglio Comunale di Piacenza un impegno chiaro e coraggioso per una reale transizione ecologica e sociale, poiché gli impegni precedenti sono rimasti lettera morta e la città continua a soffrire di consumo di suolo, inquinamento e congestione del traffico.

È il momento delle scelte concrete.

Chiediamo al Comune di impegnarsi immediatamente su 5 obiettivi prioritari:

  • Stop a nuove espansioni della logistica e consumo di suolo: serve una moratoria immediata.
  • Parco agricolo di cintura e salvaguardia delle aree verdi nel territorio urbanizzato dalla speculazione immobiliare: ogni albero e prato è una risorsa essenziale contro caldo, smog e rischio allagamenti.
  • Realizzazione immediata di 5 parcheggi scambiatori con navette elettriche frequenti per ridurre il traffico in centro e favorire la mobilità pubblica e ciclabile.
  • Parco della Pertite subito: acquisizione dell’area e progettazione condivisa con i cittadini.
  • Avanti decisi con una vera politica della casa: insistere nel piano di rigenerazione urbana per recuperare alloggi sfitti, sostenere l’affitto sociale e ridare dignità a chi è escluso dal mercato abitativo.

O Piacenza cambia rotta e agisce, o continuerà a essere parte del problema. Il tempo delle scuse è finito.

