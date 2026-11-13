Università Cattolica: economia e giurisprudenza, nuovo accordo di doppia laurea con la canadese Brock University

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore rafforza la propria rete internazionale con un nuovo accordo di doppia laurea con la Goodman School of Business della Brock University, in Canada.

L’intesa è stata ufficialmente siglata presso la Brock University, a St. Catharines, in Ontario, nel corso di una cerimonia che ha riunito i rappresentanti accademici delle due istituzioni. Per l’Università Cattolica era presente la professoressa Laura Zoni, Vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, che ha seguito lo sviluppo della collaborazione nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione della Facoltà. Per la Brock University hanno partecipato il professor Barry Wright, Dean della Goodman School of Business, il professor Kai-Yu Wang, Associate Dean, Undergraduate Programs e professore di Marketing, e la professoressa Arja Vainio-Mattila, Provost and Vice-President.

Il nuovo percorso consentirà agli studenti di svolgere una parte degli studi in Italia e una parte in Canada, conseguendo al termine titoli accademici rilasciati da entrambe le università. «L’iniziativa offre nuove opportunità di formazione internazionale e favorisce lo sviluppo di competenze manageriali e interculturali, sempre più richieste dal mercato del lavoro globale» evidenzia la vicepreside professoressa Laura Zoni.

La collaborazione si inserisce nel quadro delle attività dell’International Partnership of Business Schools (IPBS), il network internazionale di business school di cui entrambe le istituzioni fanno parte e che promuove programmi di doppia laurea e mobilità accademica. «Con questo accordo» evidenzia il preside, professor Marco Allena, « la Facoltà di Economia e Giurisprudenza del campus di Piacenza, consolida ulteriormente la propria offerta formativa internazionale e amplia le opportunità di studio all’estero per i propri studenti».