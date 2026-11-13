Virtus Verona-Fiorenzuola: subito una trasferta complicata per il ritorno di Araldi

Segui Virtus Verona-Fiorenzuola LIVE, domenica dalle 17:30, solo su RADIOSOUND 94.6 fm!

Il Fiorenzuola di mister Araldi, tornato all guida dei rossoneri dopo la rescissione con Villa, affronta la trasferta contro la Virtus Verona, gara valida per la 12esima giornata di Serie D, girone B.

Fiorenzuola di nuovo con Araldi

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo l’ennesimo scossone nello staff: la sconfitta 1-2 in casa col Club Milano ha di fatto segnato la fine dell’esperienza con Villa e il ritorno di Araldi, dopo che lo stesso tecnico era stato esonerato dopo la prima partita.

Non sarà facile però, per il “nuovo” mister, risollevare il Fiorenzuola. I rossoneri sono penultimi in classifica a pari punti con la Tritium e con una sola vittoria all’attivo.

Virtus Verona in difficoltà

Anche i padroni di casa di mister Fresco, storico presidente e allenatore, non se la passano alla grande. 3 sconfitte consecutive (di cui l’ultima per 4-1 contro il Leon) e una posizione di classifica, 12esima, che poco si addice ad una squadra retrocessa dal professionismo.

I veronesi ci terranno a tornare al successo di fronte al proprio pubblico in una sfida che, per il Fiorenzuola, potrebbe già essere cruciale.

