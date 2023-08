All’università Cattolica nove borse di studio grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano

La collaborazione fra la sede di Piacenza dell’Università Cattolica e la Fondazione di Piacenza e Vigevano si arricchisce di un nuovo capitolo: con il contributo dell’ente di via Santa Eufemia sono infatti state istituite 9 borse di studio per la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali.

Le 9 borse di studio annuali, del valore di 2.406 euro ciascuna (soggette alle ritenute fiscali e previdenziali di legge), sono riservate a studenti meritevoli che si iscriveranno al primo anno di corso nell’anno accademico 2023/2024 ai seguenti corsi di laurea magistrale dell’Università Cattolica, sede di Piacenza: Agricoltura sostenibile e di precisione; Scienze e tecnologie alimentari.

Per partecipare

Per partecipare occorre conseguire una laurea triennale entro la sessione di gennaio 2024 con una votazione non inferiore a 100/110 e avere un reddito “equivalente”, determinato in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2022 (come previsto dalla “Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari – anno accademico 2023/2024 – Università Cattolica del Sacro Cuore”), non superiore a 100.000 euro.

La documentazione da presentare

Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione della borsa di studio devono presentare la seguente documentazione in carta semplice:

domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Rettore dell’Università Cattolica. La domanda dovrà contenere l’indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio, del numero di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale;

lettera motivazionale;

autocertificazione relativa alla laurea conseguita con relativa votazione ed autocertificazione relativa all’elenco e votazione degli esami sostenuti;

autocertificazione di avvenuta immatricolazione per l’a.a. 2023/2024 al primo anno dei corsi di laurea sopra indicati;

curriculum vitae

La documentazione dovrà pervenire inderogabilmente entro il 28 febbraio 2024 alla direzione di sede: Università Cattolica del Sacro Cuore, via E. Parmense, 84 – 29122 Piacenza. Email: direzione.sede-pc@unicatt.it.

L’assegnazione delle borse sarà effettuata a giudizio insindacabile dalla apposita Commissione nominata dal Rettore, sulla base di una prima classifica stilata in base a criteri di merito, alla valutazione della documentazione sopra elencata e solo a parità di condizioni, sulla base di un colloquio motivazionale e dei redditi del nucleo familiare.

L’importo della borsa sarà erogato previa verifica della regolare iscrizione al primo anno di corso.