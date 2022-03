Val Tidone Lentamente, l’escursione del 2 aprile

Una giornata ricca di storia e natura a Sarmato, con tanti spunti e occasioni per conoscere meglio Sarmato, il suo centro storico e la zona rivierasca.



La prima escursione a piedi di “Val Tidone Lentamente” avrà come fulcro il paese della bassa valtidone.

“DENTRO E FUOTI LE MURA – Sarmato tra storia e natura”, gestito dalla guida escursionistica ambientale AIGAE Giuseppe Noroni del gruppo “I Calcaterra” prevede, al mattino, un itinerario d’argine, alla ricerca di scorci nascosti sul fiume Po. Rientro nel centro storico del paese per il pranzo (ORE 13) a cura del centro anziani con tortelli fatti in casa e antipasti misti (possibilità, in alternativa, di pranzo al sacco). Nel pomeriggio prosecuzione dell’itinerario nel contesto storico e culturale del centro storico del paese, grazie alla collaborazione dell’associazione “Amici di San Rocco” e con la possibilità finale di visita al castello.

Escursione di 4 ore al netto delle soste, di circa 11 chilometri e adatta a tutti (dislivello non significativo). Ritrovo ORE 9 e partenza ORE 9:15. Quota di partecipazione € 10, € 8 per i soci dell’associazione “Sentiero del Tidone APS”.

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Giovedì 31 Marzo e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida Giuseppe Noroni tramite i seguenti riferimenti: telefono 3297265227 oppure tramite email nomad.geography@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu

Dopo l’escursione altro importante momento aperto a tutti: primo appuntamento del progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e vincitore del bando “Città che legge 2020” da parte delle amministrazioni comunali e delle biblioteche di Sarmato e di Pianello Val Tidone. Guido Conti, notissimo scrittore italiano vincitore di numerosi premi, sarà in dialogo con Gabriele Dadati e Giovanni Battista Menzani per presentare il libro attinente al discorso rivierasco “Il grande fiume Po”: appuntamento alle ore 16:30 sotto le mura del Castello di Sarmato. Per maggiori informazioni biblioteca.sarmato@sintranet.it oppure biblioteca.pianello@libero.it