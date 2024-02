Variante Statale 45 , tuona il Comitato residenti: “Non è uno scherzo fare ricorso al Tar, spenderemo migliaia di Euro” – AUDIO

Variante Statale 45 , tuona il Comitato residenti: “Non è uno scherzo fare ricorso al Tar, spenderemo migliaia di Euro“. A dirlo a Radio Sound è il Presidente dell’Associazione per la Tutela della Val Trebbia-residenti utenti SS45 Fabrizio Binelli, che con il sostegno di Legambiente Piacenza ed Italia Nostra, ha depositato al Tar il ricorso contro il progetto di ammodernamento della SS 45 Val Trebbia, nella tratta Rivergaro-Cernusca, approvato dalla Conferenza dei Servizi.

In questi giorni abbiamo sentito qualsiasi cosa. Come se ci divertissimo a fare opposizione. Non è così. Il problema è che non c’è un’alternativa al progetto e la decisione è stata presa in questo senso.

Una mossa che segue la bocciatura del ricorso al Consiglio di Stato

Quel ricorso fatto dal Comune di Rivergaro, era un tentativo per far capire che siamo tutti d’accordo sulla realizzazione dell’opera, il problema è quello di voler avviare una discussione. Ci dà fastidio essere considerati un’opposizione. Non siamo quelli del no. Abitiamo tutti in Val Trebbia! Qui non siamo in presenza di un gruppo che si sogna di fare cose che non hanno riscontro con il territorio. Tutti noi facciamo la Statale 45. Io la faccio tutti i giorni, non esiste questa cosa. Esiste la richiesta di spendere meglio i soldi e non per un’opera che non risolve i problemi del tratto.

Cosa succede adesso?

Se il Commissario ritiene di aver fatto tutto in regola, che vadano avanti. Noi non abbiamo chiesto la sospensiva, anche perché i lavori non sono iniziati. Vediamo se questo passo porterà a nuovi incontri perché i ricorsi come sono stati presentati, possono essere ritirati. Comunque non ci fermeremo al Tar, perché abbiamo in mente una segnalazione alla Corte dei Conti e alla Comunità Europea.

