Veleia 2026, il 6 luglio: la giornalista Cecilia Sala e lo scrittore Pietro Del Soldà in “Sotto lo stesso cielo. Archeologia del conflitto”

Lunedì 6 luglio, alle ore 21.30, la suggestiva cornice dell’area archeologica di Veleia Romana ospiterà un appuntamento speciale del Festival di Teatro Antico di Veleia. L’evento vedrà protagonisti la giornalista Cecilia Sala e il giornalista e scrittore Pietro Del Soldà in Sotto lo stesso cielo. Archeologia del conflitto, un incontro scenico di profonda attualità per esplorare le cicatrici e la memoria dei conflitti contemporanei.

Il cuore dell’incontro vedrà Cecilia Sala portare sul palco il suo sguardo lucido, coraggioso e autorevole sui conflitti del nostro tempo, maturato attraverso i suoi cruciali reportage dalle zone più calde del pianeta, in particolare dal Medio Oriente: territori in cui oggi la Storia brucia intensamente, ma che un tempo videro fiorire alcune delle più antiche civiltà della Terra. In dialogo con Pietro Del Soldà, la narrazione si trasformerà in uno scavo profondo: Sotto lo stesso cielo. Archeologia del conflitto attraverserà guerre, memorie, rovine e responsabilità collettive, interrogando direttamente ciò che resta dell’umano quando la violenza ridisegna brutalmente i confini del presente. In questo speciale contesto archeologico, la parola stessa si fa strumento di indagine, riportando alla luce tracce, domande e ferite sepolte, ma tragicamente condivise sotto lo stesso cielo.

Cecilia Sala, è una delle voci più autorevoli e seguite del giornalismo internazionale e della cronaca di guerra. Inviata sul campo, ha documentato le crisi e i conflitti in Ucraina, Afghanistan, Iran, Venezuela e Medio Oriente. Giornalista per Il Foglio, è autrice e voce di Stories, il celebre podcast quotidiano di Chora Media che racconta la politica estera. Nel corso della sua carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio “Penna d’Oro Giovani Talenti” conferito dal Presidente della Repubblica e il Premio Hemingway come “Testimone del nostro tempo”.

Pietro Del Soldà, nato a Venezia nel 1973, è filosofo, autore e nota voce radiofonica. Dal 2002 collabora con Rai Radio3, per la quale cura e conduce il fortunato programma di approfondimento Tutta la città ne parla. Laureatosi in Filosofia sotto la guida di Umberto Galimberti, affianca all’attività giornalistica e all’insegnamento universitario la pubblicazione di fortunati saggi dedicati al pensiero antico e alle grandi questioni etiche contemporanee, tra cui Non solo di cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità (Premio Alessandro Leogrande) e La vita fuori di sé. Una filosofia dell’avventura.

Biglietti ancora disponibili. Per informazioni e acquisto biglietti: www.veleiateatro.com

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