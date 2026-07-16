Venerdì Piacentini 2026, il 17 luglio il gran finale

Duecentocinquanta eventi gratuiti in cinque serate. Piazze, strade, musei, chiese e luoghi d’arte trasformati in un unico, gigantesco palcoscenico a cielo aperto. Decine di migliaia di turisti italiani e stranieri arrivati in città, attività commerciali capaci, in alcuni casi, di realizzare in cinque venerdì l’incasso di due mesi, oltre quattro milioni di visualizzazioni sui social e una copertura mediatica senza precedenti.

Venerdì 17 luglio i Venerdì Piacentini celebrano il gran finale della loro quattordicesima edizione, la quattordicesima in quindici anni considerando lo stop imposto dalla pandemia, e raggiungono probabilmente il traguardo più importante della loro storia.

Non sarà soltanto l’ultima serata del festival. Sarà la conclusione di un ciclo, il momento in cui Piacenza saluterà una manifestazione che, edizione dopo edizione, ha cambiato dimensione fino a diventare il secondo festival più grande dell’Emilia-Romagna e una delle principali kermesse en plein air italiane, capace di trasformare per cinque notti il centro storico in una città nella città.

E il finale sarà all’altezza di questo lungo viaggio.

PIAZZA CAVALLI DIVENTA UNA PASSERELLA: ARRIVA PIACENZA FASHION NIGHT

Dalle ore 22:00, la piazza principale della città si trasformerà in una spettacolare passerella a cielo aperto per Piacenza Fashion Night, uno show dedicato alla moda, alla bellezza e alle nuove forme dello stile contemporaneo.

Una grande produzione capace di unire fashion, musica, immagine, artigianato e intrattenimento, con protagonista la sfilata firmata Stefanel, diretta da Luca Selva: una selezione di capi che racconterà l’eleganza italiana attraverso linee iconiche, suggestioni contemporanee e creazioni disegnate a Venezia.

A trasformare la passerella in un vero spettacolo sarà la musica EDM di DJ Davide Preziosi, con una colonna sonora potente e coinvolgente.

La serata ospiterà inoltre Terry Life, protagonista di un originale momento estivo dedicato al mondo degli accappatoi, e Le Perle di Nadia, con le sue creazioni artigianali di gioielleria, in un continuo dialogo tra moda, lifestyle e ricerca estetica.

Ospiti speciali Giada Mazzoni e Greta Oxa, noti consulenti d’immagine che collaboreranno alla direzione artistica dello show, contribuendo alla costruzione di un racconto visivo fatto di stile, personalità e bellezza.

A condurre la serata sarà Luca Rossi, speaker di Radio Sound, voce e volto di uno spettacolo pensato per sorprendere il pubblico fino all’ultimo momento.

Una passerella, un DJ set, ospiti e contaminazioni creative: per una notte la moda uscirà dalle vetrine, incontrerà la musica e diventerà spettacolo nel cuore di Piacenza.

FINAL COUNTDOWN: LA NOTTE PIÙ FLUO DELL’ESTATE

Il conto alla rovescia finale si accenderà anche nella suggestiva Piazzetta Plebiscito, che dalle 19:30 diventerà il teatro di Final Countdown – Fluo Party.

Colori fluorescenti, musica, gadget in omaggio, tatuaggi a tema e una scenografia travolgente trasformeranno la piazza sotto gli alberi in una grande festa a cielo aperto.

Alla consolle Maurizio Popi DJ, pronto ad accompagnare il pubblico dall’aperitivo fino a tarda sera con una selezione musicale tutta da ballare.

Una delle location più amate e suggestive dell’intero festival saluterà così il pubblico con una vera esplosione di luce ed energia.

IN PIAZZA DUOMO L’ULTIMO ABBRACCIO È IN VINILE

Anche piazza Duomo, dalle ore 22:00 circa, celebrerà il gran finale con Druido Vinyl Experience.

In consolle, un autentico DJ set come una volta, rigorosamente in vinile, per attraversare le canzoni che hanno fatto la storia e fatto cantare intere generazioni.

Dai grandi classici senza tempo alle hit capaci ancora oggi di accendere ricordi ed emozioni, piazza Duomo diventerà una grande festa collettiva dove ballare, cantare e condividere ancora una volta l’energia del festival.

Un ultimo abbraccio sotto le stelle, nel cuore della città, per sentirsi parte del grande spettacolo dei Venerdì Piacentini.

IL BRASILE ARRIVA IN VIA LEGNANO

In via Legnano, Fabricia Fernandes & Ensemble porterà invece il calore e l’eleganza della grande musica brasiliana.

Con una voce intensa e coinvolgente, accompagnata da musicisti di grande sensibilità, l’artista condurrà il pubblico in un viaggio tra samba, bossa nova e sonorità latin jazz, alternando ritmi avvolgenti e atmosfere ricche di fascino.

Un concerto raffinato e coinvolgente che celebrerà tutta la magia del Brasile nel cuore della città.



Il programma completo si trova sul sito ufficiale della manifestazione, www.venerdipiacentini.it

250 EVENTI GRATUITI E UNA CITTÀ CHE PER CINQUE NOTTI HA CAMBIATO VOLTO

Il 2026 ha rappresentato un traguardo senza precedenti nella storia dei Venerdì Piacentini.

In sole cinque serate sono stati programmati 250 eventi completamente gratuiti, diffusi nelle piazze e nelle vie del centro storico. Musei, chiese, gallerie e luoghi d’interesse sono rimasti aperti al pubblico, mentre musica, sport, arte, cultura, spettacolo, moda, intrattenimento e iniziative per tutte le generazioni hanno coinvolto praticamente ogni angolo della città.

Piacenza è stata visitata da decine di migliaia di turisti, anche stranieri, e numerosi commercianti hanno registrato risultati straordinari, arrivando in alcuni casi a realizzare nelle cinque serate del festival un fatturato equivalente a quello di due mesi di normale attività.

Parallelamente è cresciuta enormemente anche la dimensione digitale della manifestazione: i contenuti legati ai Venerdì Piacentini hanno superato i quattro milioni di visualizzazioni sui social media, all’interno di un crescendo di attenzione, partecipazione e condivisioni che ha accompagnato l’intera edizione.

A questo si è aggiunta una copertura mediatica record, a conferma di una manifestazione che ha ormai definitivamente superato i confini locali.

UN GRANDE FESTIVAL RESO POSSIBILE DA CHI HA SCELTO DI CREDERE NELLA CITTÀ

Un risultato di queste dimensioni è stato possibile anche grazie al contributo determinante di sponsor, partner, espositori e realtà economiche che hanno scelto di sostenere concretamente i Venerdì Piacentini, condividendone la visione e il valore per il territorio. Un ringraziamento particolare, oltre ai partner di Vita in Centro, a Gianluca Brugnoli e Antonio Resmini, va a Iren, Banca di Piacenza, TRS Ecology, Impresa Cogni, Egger e Cementirossi, insieme ai partner del mondo automotive Ponginibbi Group, Renord, Gruppo Bossoni, Autoingros e Raschiani, che attraverso il Piacenza Motor Expo contribuiscono da anni a rendere ancora più ricco e attrattivo il festival. Per l’edizione 2026, il successo della manifestazione è stato reso possibile anche dal supporto di Terrepadane, ACI Piacenza, LTP, Casella Autogru, Il Piccolo Forno, La Vaca Loca, Istituto Marconi, Landcar, Spirito Piacenza, UPA Federimpresa, Piacentina, Iscom Group, FunFood, Badaracco Assicurazioni, Soluzione Salute, Abicoop e Dallanegra, aziende che, con la propria partecipazione, hanno permesso di offrire alla città 250 eventi completamente gratuiti. In un modello organizzativo fondato sulla partecipazione privata e senza contributi pubblici, il sostegno degli sponsor non rappresenta soltanto un investimento di visibilità, ma una scelta concreta a favore di Piacenza, della sua capacità attrattiva, del commercio e della vitalità del centro storico.

QUINDICI ANNI DI LAVORO, UNA LETTERA D’AMORE A PIACENZA

Dietro cinque serate di festa si nasconde uno sforzo organizzativo, umano ed economico immenso.

I Venerdì Piacentini sono stati ideati da Blacklemon, l’agenzia di comunicazione strategica nata a Piacenza che da quindici anni progetta, costruisce e dirige il festival.

Un impegno che va molto oltre la realizzazione di una manifestazione.

Per Blacklemon, creare ogni anno un festival di queste dimensioni nella città in cui l’azienda ha avuto origine e continua a operare significa restituire qualcosa al proprio territorio. Significa mettere competenze, creatività, relazioni e capacità organizzativa al servizio della comunità e contribuire a mostrare ciò che Piacenza può diventare quando riesce a vivere pienamente i propri spazi, la propria bellezza e la propria energia.

Per questo, dopo quindici anni, i Venerdì Piacentini possono essere considerati soprattutto una cosa: una lunga lettera d’amore a Piacenza. Venerdì 17 luglio sarà il momento dell’ultimo capitolo. E, ancora una volta, insieme a 300.000 sorrisi, sarà tutta la città a scriverlo.

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