Grande successo per la terza edizione di “Tu si que AVIS”: talento, spettacolo e solidarietà protagonisti in Piazza Duomo

Una Piazza Duomo gremita ha accolto la terza edizione di “Tu si que AVIS”, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, divertimento e condivisione.

Ad aprire lo spettacolo è stata la sindaca Katia Tarasconi con una coinvolgente interpretazione di I Will Survive, accolta da un lungo applauso.

Sul palco si sono esibiti Sofia Palladini, Stefano Cappucciati, Emma Bianchetti, Malcom Raffaello Creatore, AVIS Comunale Ponte dell’Olio, Massimo Ferrari, Selene Rigoni, Isi.Bi, Marco Pagani, Alberto Vezzi, Valentina Nocera e Laura Scuderi, offrendo performance di altissimo livello tra canto, danza e comicità.

L’alto livello delle performance ha reso particolarmente impegnativo il lavoro della giuria, chiamata a valutare esibizioni di grande qualità artistica. La commissione era composta da Daniela Magnani, Presidente di AVIS Comunale Piacenza, Letizia Mozzi, vincitrice dell’edizione 2025 di Tu si que AVIS, e Salvatore Scafuto, Consigliere del Comune di Piacenza.

Al termine delle valutazioni, il primo posto è stato assegnato a Marco Pagani, seguito da Valentina Nocera al secondo posto e Massimo Ferrari al terzo. Il Premio Social è stato invece conquistato da Laura Scuderi, premiata per il grande consenso ottenuto dal pubblico.

L’evento, organizzato dal Gruppo Giovani di AVIS Comunale Piacenza con il supporto dell’intero Consiglio Direttivo, ha saputo unire spettacolo e promozione della cultura del dono.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli artisti, ai volontari, al pubblico e a DJ Marcolino,

che ha curato la parte musicale della serata e ha entusiasmato i presenti con la sua magistrale interpretazione dei brani di Jimmy Sax.

Grazie agli sponsor Azienda Agricola Baraccone, Bulla Sport e KZERO per il prezioso sostegno.

Il successo della serata conferma come il linguaggio della musica e dello spettacolo rappresenti uno strumento efficace per avvicinare, soprattutto i più giovani, ai valori della solidarietà e della donazione. Donare sangue significa donare vita.

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