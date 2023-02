Verso la nuova segreteria Pd, Bonaccini il più votato dai circoli piacentini con il 47,13%, seconda De Micheli. Il 26 febbraio le primarie

Si sono concluse ieri le votazioni nei circoli di Piacenza e provincia che hanno visto coinvolti le iscritte e gli iscritti del nostro partito per la prima fase del congresso per l’elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico.

Anche nella nostra provincia, come complessivamente a livello nazionale, Stefano Bonaccini è risultato il primo candidato prescelto, con il 47,13% dei voti, seguito da De Micheli (29,89%), Schlein (17,43%) e Cuperlo (5,56%).

Siamo soddisfatti di questo risultato e vogliamo ringraziare tutte le persone del comitato e gli iscritti dei vari circoli che hanno sostenuto Bonaccini, premiandolo anche nel nostro territorio come il candidato più idoneo a guidare il Partito nella necessaria svolta che tutti auspichiamo.

Ora il massimo impegno è rivolto alla seconda fase, quella più importante, delle primarie “aperte” a tutti, che vedranno in lizza i due candidati più votati a livello nazionale, Bonaccini e Schlein: si voterà domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20, potranno recarsi al voto tutte le persone.

Per preparare i prossimi impegni, abbiamo organizzato come Comitato Bonaccini un incontro aperto a tutti per domani martedì 14 febbraio ore 18.30 presso la sede PD di Piacenza via Roma n.187/189