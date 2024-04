Viabilità i lavori e le interruzioni programmate a Piacenza e Provincia

Viabilità Via Campesio

Viabilità Per consentire la rimozione di una gru da cantiere, dalle ore 7 alle 13 di venerdì 12 aprile, in via Campesio, nel tratto compreso tra il civico 18 e l’incrocio con via da Saliceto, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre nel tratto compreso tra l’incrocio con via Emmanueli e quello con via da Saliceto, è istituito quello di circolazione sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia.

Via X Giugno

Vista la necessità di un’impresa di scaricare materiale edile, dalle ore 8 alle 11 di venerdì 12 aprile, in via X Giugno, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Roma e quello con via Gregorio X, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere in entrambe le direzioni con la massima cautela il tratto interessato dal divieto.

Viabilità Via Cantarana

Per l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di smontaggio di un ponteggio, dalle ore 7 alle 17 di venerdì 12 aprile, in via Cantarana, nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Bartolomeo e quello con il parcheggio posto nella via stessa, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia, con la massima cautela il tratto interessato.

Viabilità Provinciale 18 di Zerba

Per indagini geognostiche in corrispondenza di un dissesto franoso alla progressiva km 1+700, lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba nel territorio comunale di Ottone. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale e/o istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba dalla progressiva km 1+400 circa alla progressiva km 2+000 circa dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00, del giorno 15/04/2024 nel territorio comunale di Ottone.

Viabilità Strada Provinciale n. 586R di Val’Aveto

Per indagini geognostiche in prossimità di un dissesto franoso alla progressiva km 20+700, lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val’Aveto nel territorio comunale di Ferriere.Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val’Aveto dalla progressiva km 20+500 circa alla progressiva km 20+900 circa, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, del giorno 16/04/2024 nel territorio comunale di Ferriere.

Strada Provinciale n. 40bis di Statto

Per indagini geognostiche in corrispondenza di un dissesto franoso alla progressiva km 0+900, lungo la Strada Provinciale n. 40bis di Statto nel territorio comunale di Rivergaro. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è disposta l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 40bis di Statto, in prossimità della progressiva km 0+900 circa del giorno 15/04/2024 dalle ore 9.00 alle ore 11.30, nel territorio comunale di Rivergaro.

Strada Provinciale n. 39 del Cerro

Strada Provinciale n. 39 del Cerro, senso unico alternato nel territorio comunale di Bettola, per lavori di consolidamento del dissesto franoso, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 fino al 7 luglio. E’ programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento del dissesto franoso mediante realizzazione di una berlinese lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro. Per la sicurezza degli automobilisti è disposta la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro dalla progressiva km 2+500 circa alla progressiva km 3+000 circa.

Strada Provinciale n. 10 bis Castellana

Strada Provinciale n. 10 bis Castellana, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h

Nel territorio comunale di Gropparello, fino al 18 maggio (esclusi festivi e prefestivi), per lavori. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 10 bis Castellana, dalla progressiva km 4+000 circa alla progressiva km 5+000 circa, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal giorno 30/03/2024 al giorno 18/05/2024 (escluso festivi e prefestivi), nel territorio comunale di Gropparello, mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico e da movieri; -limite di velocità di 30 km/h.