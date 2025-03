Viaggi della memoria, Murelli firma la legge: “Via libera al fondo da 2 milioni di euro”

«Una legge importante per i ragazzi, per far conoscere loro la storia e far crescere una coscienza civica rispetto all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la Shoah».

E’ soddisfatta la senatrice Elena Murelli (Lega) dopo l’approvazione finale del disegno di legge che istituisce al ministero dell’Istruzione un fondo di 2 milioni di euro all’anno per il 2025, 2026 e 2027, “per promuovere e incentivare” i “viaggi della memoria” ai “campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado”.

Murelli ha siglato il Ddl della Lega, prima firmataria la collega Daisy Pirovano che, oggi 19 marzo, ha avuto il voto definitivo al Senato.

«Ritengo doveroso – ha continuato Murelli – far conoscere agli studenti l’orrore a cui hanno portato le dittature novecentesche, nazifascismo e comunismo, che hanno causato milioni di morti togliendo la libertà e la vita alle persone in nome di ideologie malsane. Auspico che i soldi vengano usati non per vacanza o per fare selfie in luoghi di morte, orrore e discriminazione, ma vengano utilizzati coscientemente per permettere a studenti e studentesse di conoscere la storia in tutte le sue reali sfaccettature. La conoscenza, infatti, è d’obbligo per non ripetere gli errori del passato. Come affermava Primo Levi, anche se comprendere è impossibile è necessario conoscere».