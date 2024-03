Vietato l’ingresso ai cani, Luca Toni attacca circolo sportivo. Burgio: “Non si può imporre la presenza di un animale in un locale” – AUDIO

Vietato l’ingresso ai cani, Luca Toni attacca circolo sportivo sui social. Loris Burgio: “Non si può imporre la presenza di un animale”. Il Coordinatore Provinciale di Laboratorio Verde Piacenza ha commentato una delle notizie più virali delle ultime ore che ha coinvolto Il Campione del Mondo di Calcio, Luca Toni.

L’ex attaccante della Nazionale ha criticato sui suoi profili social un circolo di Reggio Emilia per non averlo fatto entrare col suo cane. Luca Toni si trovava in città per assistere alla partita di calcio del figlio, ma all’ingresso è stato respinto perché con se aveva Stella, il suo amico a quattro zampe. Il circolo avrebbe motivato il rifiuto per le norme igieniche da rispettare in una piscina di prossima apertura.

Chi ha un animale – spiega Loris Burgio – deve avere una sorta di rispetto verso l’amico a quattro zampe e portarlo, a volte, in situazioni di rumori e molte persone, può causare difficoltà anche allo stesso animale. Detto questo non dimentichiamo che tutto quello che è un diritto deve essere anche attenzione verso gli altri. Entrare in un locale pubblico con un animale implica diverse situazioni. In un ristorante dobbiamo a pensare a varie cose, ad esempio il cameriere potrebbe aver timore del cane. Quindi quello che è un diritto che tutti vorrebbero avere, va accompagnato anche a qualche dovere.

La narrazione di Toni non ti convince

No. Ogni caso e a se, e io sono per la libertà di tutti quanti. Non si può imporre la presenza di un animale. Io ho avuto per tanto tempo un fantastico rottweiler, ma è chiaro che questo mi ha creato delle limitazioni alle scelte che potevo fare. Sono scelte che ho fatto volentieri, perché io ho amato il mio animale. E questo prevede l’adattamento nello stile di vita.

Vietato l’ingresso ai cani, Luca Toni attacca circolo sportivo