Villa Verdi, Tagliaferri (FdI): “Bene il chiarimento del Ministro Giuli. Il concerto di Muti si farà, ora avanti con il rilancio”

«La conferma che il Maestro Riccardo Muti potrà tenere il proprio concerto a Villa Verdi il prossimo 12 settembre è una bellissima notizia. E va riconosciuto al Ministro della Cultura Alessandro Giuli di essere intervenuto con tempestività e chiarezza, sgombrando il campo da qualsiasi equivoco circa un presunto diniego riconducibile al Ministero della Cultura. Adesso lasciamo alle spalle le polemiche e concentriamoci sull’obiettivo che conta davvero: restituire Villa Verdi alla cultura italiana e internazionale».

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, intervenendo sulla vicenda relativa all’iniziativa musicale che Riccardo Muti intende realizzare nel giardino della dimora di Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda.

«Su un punto – precisa Tagliaferri – occorre essere estremamente chiari. Non esiste alcun elemento che consenta di attribuire al Ministero della Cultura la volontà di impedire il concerto. Al contrario, il Ministro Giuli ha chiarito pubblicamente che l’informazione relativa al presunto diniego della Soprintendenza era priva di fondamento e che l’iniziativa si farà. Questo è il dato dal quale dobbiamo partire».

Il consigliere piacentino invita quindi a non trasformare una vicenda nata da comunicazioni evidentemente non lineari in uno scontro istituzionale.

«Non credo sia utile mettersi alla ricerca di un colpevole prima ancora di avere ricostruito esattamente tutti i passaggi. È molto più importante che il problema sia stato superato. Il Ministero della Cultura ha dato una risposta chiara e il concerto del Maestro Muti potrà svolgersi. È ciò che auspicavamo».

Per Tagliaferri l’episodio offre però l’occasione per riportare l’attenzione sulla questione più importante: il futuro di Villa Verdi.

«Su Sant’Agata non scopro certamente oggi il problema. È un dossier che seguo da anni, quando la preoccupazione era molto più grande: evitare che uno dei luoghi simbolo della cultura italiana potesse essere disperso e sottratto alla fruizione pubblica».

Un percorso che ha conosciuto una svolta fondamentale con l’intervento dello Stato e del Ministero della Cultura, culminato nell’acquisizione pubblica della dimora verdiana alla fine del 2024.

«Quella scelta – prosegue Tagliaferri – ha cambiato completamente la prospettiva. Villa Verdi è stata salvaguardata come patrimonio pubblico e sono state individuate importanti risorse per il suo recupero. È un risultato che va riconosciuto e sul quale bisogna continuare a costruire».

Per il recupero e la valorizzazione della Villa sono infatti disponibili 6,5 milioni di euro, risorse destinate a consentire il passaggio dalla fase della tutela a quella del concreto rilancio della dimora e del suo straordinario patrimonio.

«Ora dobbiamo accompagnare questo percorso con determinazione. Il punto non è soltanto restaurare un edificio, per quanto straordinario. Dobbiamo costruire intorno a Villa Verdi un progetto culturale, turistico e territoriale all’altezza del nome che porta, collegando Sant’Agata agli altri luoghi verdiani e facendo finalmente entrare anche il territorio piacentino a pieno titolo in un grande itinerario internazionale dedicato al Maestro».

Tagliaferri ricorda come proprio questo sia stato uno dei temi sui quali è intervenuto ripetutamente negli anni.

«Quando Piacenza rischiava di rimanere ai margini delle iniziative dedicate a Verdi abbiamo posto il problema. Quando il futuro della Villa era incerto abbiamo chiesto l’intervento delle istituzioni nazionali. Quando lo Stato ha deciso di acquisirla abbiamo salutato quella decisione come il passaggio decisivo che attendevamo. La linea è sempre stata la stessa: Villa Verdi non appartiene soltanto a Sant’Agata o al Piacentino, appartiene all’Italia. Ma il Piacentino deve essere protagonista della sua valorizzazione».

In questo quadro, l’iniziativa di Riccardo Muti assume per Tagliaferri un significato particolare.

«Parliamo di uno dei massimi interpreti verdiani al mondo che vuole rendere omaggio a Giuseppe Verdi proprio nella sua casa. Non può esserci immagine migliore per ricordarci quale potenzialità culturale possieda Sant’Agata».

E proprio per questo la serata del 12 settembre può diventare anche un simbolo della nuova fase.

«Il Ministro Giuli ha chiarito la vicenda e il concerto si farà. Bene così. Adesso vorrei che la musica prendesse definitivamente il posto delle polemiche e che tutta l’attenzione tornasse sul futuro della Villa».

«Dopo l’acquisizione da parte dello Stato e le risorse destinate al recupero, occorre proseguire con il lavoro necessario, rispettando naturalmente i tempi tecnici e le esigenze di tutela di un bene così delicato, ma mantenendo alta l’attenzione sull’obiettivo finale: riaprire Villa Verdi e restituirla al mondo».

Tagliaferri conclude:

«Il 12 settembre il cancello di Sant’Agata si aprirà alla musica di Riccardo Muti. Mi auguro che quella apertura possa essere anche il simbolo di ciò per cui lavoriamo da anni: una Villa Verdi finalmente proiettata verso il futuro. Il Ministero della Cultura ha fatto e sta facendo la propria parte. Ora accompagniamo tutti insieme questo percorso fino in fondo».