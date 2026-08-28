Lite in un’abitazione, la polizia scopre un 24enne straniero irregolare: espulso

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

Nella giornata di giovedì 27 c.m., l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di un cittadino straniero, controllato da personale dell’UPGSP, risultato irregolare.

Nello specifico personale della Squadra Volante interveniva in zona centro storico per una lite in atto all’interno di un’abitazione.

Sul posto gli operanti verificato che le parti si erano già riappacificate, procedevano all’ identificazione dei due contendenti, una straniera di anni 31 e uno straniero di anni 24, quest’ultimo risultato irregolare sul territorio nazionale e con a suo carico numerosi precedenti di Polizia relativi a reati contro il patrimonio, reati contro la persona e reati inerenti alle sostanze stupefacenti.

Lo straniero veniva quindi accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, veniva espulso ed accompagnato al C.P.R. di Ponte Galeria (RM) in attesa del successivo trasferimento nel Paese di Origine.