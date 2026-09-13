Taglio del nastro per il Villaggio Coldiretti, Piazza Cavalli al centro dell’agricoltura e del Made in Italy – FOTO

​Ha preso ufficialmente il via questa mattina in Piazza Cavalli la prima edizione del Villaggio Coldiretti Piacenza, che porta nel cuore della città l’esperienza e i valori della campagna. La cerimonia inaugurale, condotta da Rita Nigrelli di Radio Sound, si è svolta in una piazza animata dalle tante attività sportive dedicate a bambini e ragazzi, sancendo l’alleanza strategica tra mondo agricolo, salute, sport e cittadinanza.

​A testimoniare la vicinanza delle istituzioni al comparto primario è stata una nutrita e autorevole presenza di autorità civili, militari ed economiche. Sul palco sono intervenuti il ministro per gli Affari Europei e il PNRR Tommaso Foti, la senatrice Elena Murelli, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Luca Cotti e il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, alla presenza del direttore regionale e delegato confederale Marco Allaria Olivieri. Significativa la partecipazione dei vertici territoriali di Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, insieme ai rappresentanti di diversi comuni piacentini, di Banca d’Italia, Banca di Piacenza, Università Cattolica, Piacenza Expo, Anpas e delle realtà associative piacentine.

​Al centro dei contributi istituzionali, la difesa del reddito delle imprese agricole, la trasparenza della filiera corta contro le speculazioni e la tutela del vero Made in Italy, ribadendo come l’agricoltura sia un presidio economico e ambientale irrinunciabile per l’intero territorio, con un ruolo fondamentale per la salute dei consumatori.

​Dopo il taglio del nastro sotto l’arco d’ingresso e il tradizionale rito dell’apertura della forma di Grana Padano, sulle note di “Bandiera Gialla”, la manifestazione è entrata nel vivo. L’evento prosegue per tutto il pomeriggio con il mercato di Campagna Amica in via Calzolai, lo street food contadino e le iniziative sportive, per poi accendersi dalle 18 con la musica, le esibizioni e il live della band IBaio a animare la Notte Gialla fino alle 23.