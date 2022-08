Violenta una donna un via Scalabrini, le urla della vittima attirano i residenti e la polizia blocca l’aggressore

Erano le 6 del mattino quando un residente di via Scalabrini è stato svegliato dalle grida di una donna che chiedeva aiuto. L’abitante, affacciandosi alla finestra, avrebbe notato un uomo intento ad aggredire una donna e ha chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti in pochi istanti e sono riusciti a bloccare l’uomo, un richiedente asilo originario della Nuova Guinea. La donna aggredita invece pare essere di origini ucraine. Secondo la ricostruzione di testimoni e vittima, l’uomo avrebbe tentato di abusare sessualmente della ragazza. Per questo motivo per lo straniero sono scattate le manette con l’accusa di violenza sessuale. Ulteriori accertamenti sono in corso.