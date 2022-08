Violenza sessuale in via Scalabrini, le reazioni del centrodestra: “Pd e Tarasconi battano un colpo”

“Pur essendo in possesso delle immagini dell’atto di violenza sessuale compiuto questa mattina in Via Scalabrini da un originario della Guinea, in attesa di permesso di soggiorno, nei confronti di una cittadina Ucraina, mi sono astenuto dal pubblicarle su Facebook sia per rispetto della vittima, sia per evitare di alimentare folli gesti emulativi. E’ un episodio gravissimo che offende non solo la vittima ma una Città che si e’ dimostrata ospitale nei confronti di chi – all’evidenza – non lo meritava. E’ una vicenda che non può essere sottaciuta, ne’ tanto meno minimizzata. Pur non volendo in alcun modo strumentalizzare ai fini elettorali l’episodio, ritengo che lo stesso attesti come la politica dell’immigrazione ad oggi perseguita faccia acqua da tutte le parti”, così l’on. Tommaso Foti (FdI) commenta l’episodio di violenza sessuale verificatosi a Piacenza.

Zandonella: “Fermare l’arrivo di richiedenti asilo con il voto del 25 settembre”

Sulla vicenda dell’arresto di un uomo per violenza sessuale in pieno centro a Piacenza, interviene il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella: “Per l’ennesima volta un “richiedente asilo” si macchia di un reato, in questo caso tra i peggiori che possono esserci. Ritengo che una persona che scappa realmente da una guerra o da una persecuzione non possa comportarsi così nel Paese che lo ospita. A mio avviso – continua il consigliere – una persona che è riuscita a scappare veramente da una guerra ringrazia chi lo ospita, rispetta le regole e si rimbocca le maniche: purtroppo le notizie di cronaca dimostrano che spesso non è così. Spero vivamente che dal 25 settembre il Ministro dell’Interno torni ad essere un leghista, in modo da bloccare gli sbarchi di chi poi diventa un peso – quando va bene – per la nostra società. La Lega ha già dimostrato di poterlo fare – ricordo che Matteo Salvini è a processo per questo motivo – e potrà continuare a farlo con la fiducia degli italiani. Ringrazio inoltre – conclude Zandonella – il residente che ha segnalato quanto è avvenuto e le Forze dell’Ordine per il rapido arresto”

RANCAN E STRAGLIATI (LEGA): “LA MISURA E’ COLMA, PD E SINDACO TARASCONI BATTANO UN COLPO”

“Episodio gravissimo quello avvenuto stamattina a Piacenza in via Scalabrini, dove un uomo originario della Guinea, richiedente asilo, ha compiuto atti di violenza sessuali verso una donna di nazionalità ucraina. La vicenda non ha avuto epilogo ancor più grave soltanto grazie all’intervento di un cittadino che ha allertato le forze dell’ordine, intervenute in maniera tempestiva, a cui va il nostro più sentito ringraziamento”. Così il capogruppo in Regione e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, e il consigliere regionale della Lega, Valentina Stragliati sull’episodio accaduto all’alba di questa mattina a Piacenza, che denunciano: “Ci troviamo a commentare l’ennesimo episodio che evidenzia in tutta la sua gravità quelle che sono le inadeguate politiche relative all’immigrazione autorizzate dal Partito Democratico, sia a livello nazionale che locale con il Sindaco di Piacenza Tarasconi che ha voluto per sé la delega alla sicurezza senza istituire un Assessorato ad hoc come invece fece la Lega durante l’amministrazione Barbieri. La misura è colma”.

“La Lega di Matteo Salvini é per l’interruzione degli sbarchi e per lo stop immediato dell’immigrazione clandestina come fece quando era a capo del Ministero dell’Interno. E’ per questo che le elezioni del 25 settembre rappresentano un’occasione importante per ristabilire sicurezza, ordine pubblico e decoro alle nostre città e ai nostri centri storici dove ormai sono all’ordine del giorno risse e tafferugli creati per lo più da sbandati molto spesso stranieri irregolari sul nostro territorio” concludono Rancan e Stragliati.

FORZA ITALIA: “URGONO INTERVENTI URGENTI PER EVITARE CHE EPISODI SIMILI SI RIPETANO”

L’episodio di violenza accaduto all’alba di domenica in via Scalabrini a Piacenza, commesso da un immigrato richiedente asilo ai danni di una donna Ucraina, è di assoluta gravità.

Le conseguenze potevano essere ben peggiori se non vi fosse stata una pronta segnalazione da parte di un diligente cittadino alle forze dell’ordine che sono prontamente intervenute in soccorso della donna, provvedendo anche ad arrestare il responsabile dello spregevole gesto.

Senza voler creare un clima da caccia alle streghe, questo episodio deve far riflettere e urgono assolutamente interventi urgenti per evitare che si ripetano nel tempo, mettendo a rischio la tranquillità dei cittadini e dando pure un danno d’immagine alla città!

Il sistema di accoglienza così com’è adesso non funziona e la gente è stanca dei continui episodi di violenza che ogni giorno accadono in Italia, e non solo a Piacenza, a carico dei richiedenti asilo!

Chiediamo che il Sindaco Tarasconi si faccia carico di chiedere la convocazione urgente del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica per evitare che si possa ripetere un episodio del genere.

Invitiamo anche il Sindaco, quale responsabile della sicurezza della città di Piacenza, di mettere sulle strade e nelle vie il maggior numero possibile di agenti della Polizia Municipale per il controllo e la sorveglianza del territorio cittadino